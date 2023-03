La cinquième unité de méthanisation de Charente-Maritime est en route

La cinquième unité de méthanisation de Charente-Maritime est officiellement en route depuis le 2 février 2023. Implantée sur la commune de La Vallée, près de Saint-Hippolyte, au sud-est de l’agglomération rochefortaise, elle permet d’alimenter en "biogaz" 2100 logements neufs, ce qui en fait la troisième unité du département. Schématiquement, pour créer ce fameux méthane, il faut du fumier. Celui-ci est amené sur le site d’exploitation, il est ensuite ingéré, remué et chauffé à 40°C dans deux énormes cuves de 2000 m³ appelées "digesteur" et "post-digesteur". C’est cette étape qui va permettre de libérer du méthane, le précieux gaz qui sera encore traité avant d’être envoyé dans le réseau de GRDF.

Diversifier et sécuriser les revenus

Il aura fallu neuf ans aux huit agriculteurs associés et 18 mois de travaux pour que leur projet voit le jour. Ils sont éleveurs de vaches à viande, de génisses laitières, de chèvres et de chevaux de course. Pour eux, ce projet était l’opportunité de diversifier leurs revenus, mais surtout de les sécuriser. "Quand on produit du lait, on ne sait pas à quel prix il va nous être acheté le mois prochain", explique Mathieu Véchambre, ancien producteur de vaches laitières, aujourd’hui reconvertit en génisses. "En revanche, le prix du gaz on l’a négocié il y a trois ans et le contrat est valable pour une durée de quinze ans", se réjouit celui qui est aussi le porteur du projet.

Mathieu Véchambre, le porteur du projet également éleveur de génisses laitières © Radio France - Lucas Bouguet

Malgré la hausse du prix de l’électricité (indispensable dans la production de méthane), leur contrat négocié en juillet 2022 leur a permis de ne pas subir les dernières envolées. La facture a quand même doublé, rajoutant 100 000 euros de charge par an, aux exploitants. "On devait rentabiliser les coûts sur une période de 8 à 9 ans. Ce sera finalement plutôt 10 à 12 ans, voire plus". Un coup dur pour les associés qui ne pouvaient pas anticiper la hausse du prix de l’énergie au lancement du projet.

Point d’accroche autour du « digestat »

Le fumier ingéré par le digesteur et le post-digesteur ne se décompose pas. Celui-ci va être transformé en "digestat", une matière qui se présente sous forme solide comme du compost et sous forme liquide. Cette matière n’est pas perdu puisque les huit agriculteurs associés vont pouvoir l’épandre sur leurs champs. "C’est un produit très fertilisant pour les plantes", évoque Mathieu Véchambre.

De gauche à droite : le digestat solide est en train de tomber et forme un monticule, au milieu sous la bâche se trouve le digestat liquide et le torchère © Radio France - Lucas Bouguet

C’est aussi une source d’inquiétudes pour Serge Facchin, un permaculteur qui vit à La Vallée depuis cinq ans et-demi, a environ 500 mètres à vol d’oiseau du méthaniseur. "J’attends de voir les premiers épandages du digestat liquide parce qu’il y a des risques d’évaporation d’ammoniac." À la différence du fumier, le digestat est en effet beaucoup plus chargé en azote ammoniacal. Au contact de l’air, l’azote ammoniacal s’oxyde et développe du protoxyde d’azote. Un gaz près de 300 fois plus puissant que le CO2. Les épandages de digestat doivent donc être très contrôlés.