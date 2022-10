Grand Paris : l'interdiction des véhicules Crit'Air 3 repoussée à janvier 2025

Bonne nouvelle pour les propriétaires de voitures concernés, mauvaise pour les élus et militants écologiques, ce mardi, la Métropole du Grand Paris annonce un nouveau report de l'interdiction de circulation des voitures Crit'Air 3. La mesure entrera en vigueur en janvier 2025 et non juillet 2023.

Les Crit'Air 3 devaient être interdites en juillet 2023 dans le Grand Paris, la mesure est reportée à janvier 2025. © Maxppp - Maxime JEGAT Les véhicules portant une vignette Crit'Air 3 pourront finalement continuer de rouler jusqu'en janvier 2025 dans la zone à faible émission (ZFE) du Grand Paris, soit à l'intérieur du périmètre de l'A86. L'interdiction plusieurs fois reportée devait entrer en application au 1er juillet 2023, mais la Métropole du Grand Paris repousse encore une fois la mesure, à janvier 2025, a annoncé son président Patrick Ollier, ce mardi midi à la sortie du premier comité de suivi des ZFE au ministère de la Transition écologique.

Ce devait pourtant être la prochaine étape de la ZFE de région parisienne. Après l'interdiction des Crit'Air 4 et 5 déjà en vigueur même si, dans les faits, les contrôles sont très rares, en l'absence pour l'instant, de système de vidéoverbalisation efficace. Ce mardi, à l'occasion du comité de suivi des ZFE, le gouvernement a annoncé de nombreuses nouvelles aides aux particuliers obligés de changer de voitures. Un prêt à taux zéro de 30.000 euros notamment et une augmentation du bonus écologique à 7.000 euros pour les ménages les plus modestes. L'Etat annonce également que la vidéoverbalisation sera prête au deuxième semestre 2024.