Le gouvernement a validé ce vendredi le projet de rénovation de la cité administrative de Metz, située à deux pas de la mairie. Les travaux vont coûter aux alentours de 7,5 millions d'euros. Ils prévoient l’agrandissement de ce bâtiment de 7500 mètres carrés, qui accueillera 70 personnes en plus.

La cité administrative du centre-ville de Metz va être rénovée et agrandie

Metz, France

La cité administrative de Metz, située Rue du Chanoine Collin en plein centre-ville et à deux pas de la mairie, va être rénovée. Le projet de rénovation a été validé ce vendredi matin par le ministre de l'action et des comptes publics Gérald Darmanin. Cette rénovation s'inscrit dans le programme de rénovation de 39 cités administratives dans toute la France.

Le bâtiment va être agrandi et accueillera 70 personnes de plus

À Metz, les travaux vont coûter aux alentours de 7,5 millions d'euros. Ils prévoient tout d'abord l'agrandissement de ce bâtiment d'une surface actuelle de 7500 mètres carrés. À la fin du chantier, la cité administrative accueillera cinq nouveaux services de l'Etat ainsi que 70 collaborateurs supplémentaires. Le projet prévoit également des travaux de rénovation énergétique et d'isolation. L'ensemble des fenêtres seront changées. Ces travaux permettront a priori de diminuer la facture énergétique du bâtiment de 65 %.

La cité administrative de Metz a été construite au début des années 1960. Elle est située dans le secteur protégé de la cathédrale et figure au sein Plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine (PSMV). Elle accueille actuellement quatre services de l'État et 320 salariés.