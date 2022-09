La Clusaz : feu vert du préfet de Haute-Savoie au projet de retenue collinaire

Le préfet de Haute-Savoie, par arrêté préfectoral en date du lundi 19 septembre, vient de donner son accord à l'aménagement de la retenue collinaire de la Colombière à La Clusaz (Haute-Savoie), un projet très contesté. Implantée à 1.500 m d'altitude dans le massif de Beauregard, près du bois de La Colombière, cette retenue, d'une capacité de 148.000 m3, permettra d'alimenter les habitants de la commune en eau potable, d'irriguer les activités agricoles et de produire de la neige de culture.

La commune a bien répondu aux observations de l'autorité environnementale

"Cette retenue sera alimentée via un prélèvement dans le captage d'eau potable de Gonière (...) en cas d'évènements de sécheresse et de pénurie de la ressource, la totalité de la retenue collinaire sera mobilisée dans un premier temps au niveau communal, pour la consommation humaine et animale", explique la préfecture. "Si le volume de la nouvelle retenue est de 148.000 m3, l'autorisation globale de prélèvement pour la commune n'est augmentée que de 70 000m3. L'objectif est de remplir les retenues aux périodes où les précipitations sont les plus importantes, à savoir au printemps".

La commission d'enquête avait rendu un avis favorable en octobre 2021, "assorti d'une réserve et de deux recommandations auxquelles la commune a clairement la volonté de se conformer", précise la préfecture. "La commune a bien répondu aux observations de l'autorité environnementale notamment en apportant des garanties sur le suivi hydrologique du secteur de La Clusaz".

L'arrêté préfectoral est consultable sur le site internet de la préfecture de Haute-Savoie. Un affichage de cet arrêté sera effectué dans les prochains jours en mairies de La Clusaz, Thônes et Manigod. Depuis qu'il a été initié en 2018, le projet fait l'objet d'une vive contestation de la part de plusieurs associations et collectifs de défense de l'environnement, comme France Nature Environnement Haute-Savoie, Mountain Wilderness, la Nouvelle Montagne, le collectif Fier-Aravis ou encore Extinction Rebellion.