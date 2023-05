La colère d'Eaux et Rivières de Bretagne face au futurs arrêtés sécheresse moins contraignants

L'association Eaux et Rivières de Bretagne fustige les préfectures bretonnes en les voyant envisager des dérogations à toutes sortes de professionnels en cas de sécheresse. "La plupart des demandes portées par les professionnels ont été entendues aujourd'hui. Parmi ceux qui seraient exemptés de restrictions, il y a les jardins ornementaux, les golfs, les laveurs de voiture..." explique Pauline Pennober, chargée de mission à Eaux et Rivières de Bretagne qui cite également les stades de sport de niveau national ou international. "Nous sommes conscients de l'attrait pour le public des matches, mais pour autant, ne peut-on pas réduire la surface de terrain d'entrainement à arroser ? Éviter les heures chaudes et faire un minimum d'économies ?", s'interroge Nicolas Forray, secrétaire général de l'association.

Certaines entreprises agroalimentaires totalement exemptées

Les futurs arrêtés bretons envisagent par ailleurs d'exonérer les entreprises agroalimentaires de première transformation de toutes restrictions. "Ça nous choque car tout le monde a compris que la sobriété est une nécessité en matière d'eau. C'est l'affaire de tout le monde et d'un seul coup, on dit oui à des gens à qui on ne demande plus de faire des efforts. Même dans une industrie agroalimentaire, on peut économiser 5 à 10% de la quantité d'eau. Certains industriels seront exonérés et nous tous, nous allons devoir faire des efforts ? non", explique Nicolas Forray.

Consultations publiques dans les départements

Ces arrêtés font l'objet de consultations publiques sur Internet. Elles se terminent ce jeudi 25 mai dans le Morbihan et le Finistère. Elle commencera ce vendredi 26 mai dans les Côtes-d'Armor. En Ille-et-Vilaine , elle est en cours jusqu'au 5 juin. Les arrêtés devraient être publiés entre la fin juin et la mi-juillet selon les départements.