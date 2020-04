La collecte des bacs de tri va reprendre la semaine prochaine à Brive, Malemort et Terrasson

Les sacs et poubelles jaunes vont de nouveau être ramassés à Brive, Malemort et Terrasson. Le Sirtom de la région de Brive va reprendre la collecte mais, en revanche, il faut attendre encore un peu pour les quelques 118 autres communes où le Sirtom intervient.

La collecte des sacs et poubelles jaunes va reprendre à Brive, Malemort et Terrasson (image d'illustration)

Enfin !, diront certains, tant les volumes de déchets sont en train de s'accumuler, notamment chez ceux qui vivent en appartement. La collecte des bacs de tri, les poubelles et sacs jaunes, va reprendre la semaine prochaine (semaine du lundi 27 avril) aux jours habituels à Brive, Malemort (Corrèze) et Terrasson (Dordogne). " Uniquement dans ces trois communes " s'empresse de préciser le président du Sirtom de la région de Brive, chargé de la collecte. " Ce sont les trois communes les plus peuplées avec une forte concentration urbaine et les plus gros tonnages " justifie Yves Laporte, " je pense qu'elles vont mobiliser tous les camions disponibles ". Décision prise " car le centre de tri de Saint-Jean-Lagineste, dans le Lot, vient de rouvrir après avoir été fermé à cause du confinement. C'est là que nos déchets triés sont expédiés et c'est la raison pour laquelle la collecte avait été suspendue " et souvent incomprise des habitants d'ailleurs, alors que celle des ordures ménagères s'est poursuivie.

A partir du 4 mai pour les autres communes

Pour toutes les autres communes dont la collecte des déchets triés (bacs jaunes) dépend aussi du Sirtom, il faudra encore attendre un tout petit peu. Elles sont 121 au total (près de 160.000 habitants), allant en Corrèze de Masseret à Altillac, et de Saint-Julien-le-Vendômois à Estivals, mais aussi 12 dans l'Est de la Dordogne. Pour toutes ces autres communes, " la collecte reprendra à partir du lundi 4 mai selon le calendrier normal des semaines paires et impaires ". Cela reprendra donc dans les communes où la collecte a lieu en semaine impaire car il s'agira de la 19e semaine de l'année 2020. Enfin la question des 18 déchetteries pour les particuliers est aussi posée. " En théorie, elles rouvriront à partir du lundi 11 mai, le jour de la date du début progressif du déconfinement ".