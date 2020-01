La collecte des biodéchets à Montpellier, ça roule

Montpellier, France

Un tiers de nos poubelles est composé de déchets organiques qui, s'ils ne sont pas triés à la source et valorisés, finissent incinérés et enfouis. L'association Compostons promeut une gestion de proximité des biodéchets. Depuis près de deux ans , la collecte à vélo auprès des professionnels a permis la valorisation de plus de sept tonnes de biodéchets à la Ferme Urbaine Collective de la Condamine et à la Halle Tropisme, les deux zones de compostage.

Plus de points de collecte pour les particuliers

Fin 2019, durant un mois, la collecte a été étendue aux particuliers. Au total, grâce aux 100 foyers participants, 400 kilos de biodéchets ont été collectés. Une réussite dit l'association qui a donc décidé de proposer six nouveaux points de collecte dans Montpellier.

Pour en profiter, il faut payer un abonnement de cinq euros (afin de notamment rémunérer les cyclo-composteurs) qui vous donne accès à un point de collecte et ensuite droit à du compost pour votre jardin.