La collecte des biodéchets bientôt étendue à toute l'agglo de Montbéliard

Comment alléger nos poubelles ? En y retirant, les déchets alimentaires qui n'ont pas vocation à être incinérés. Ils pèsent plus de 30 % du poids de la poubelle actuelle.

Depuis trois ans, Pays de Montbéliard Agglomération s'est lancé dans la collecte de ces biodéchets, en distribuant bio seaux et sacs que les habitants sont invités à retirer pour les remplir et les déposer dans les bio bornes, installées à cet effet. 74 de ces conteneurs sont déjà disponibles. Avec cette extension, ils seront 170. Et 242 à terme, mi 2023, lorsque toute l'agglo sera couverte.

Après les petites et grande communes de l'agglo, la collecte vient d'être étendue ce lundi aux 23 communes de 1000 à 6000 habitants. Des distributions de bacs et sacs seront organisées dans ces 23 communes, selon un planning bien précis que vous pouvez consulter ici .

Aujourd'hui, un habitant de PMA produit en moyenne 237 kilos de déchets par an. L'ambition est de réduire ce poids à 150 kilos par an et par habitant. Les biodéchets pèsent 85 kilos. Et les recyclables 73 kilos.

Sur 237 kilos de déchets produits par an et par habitant, seuls 64 ont vocation à être incinérés. - Pays de Montbéliard Agglomération

Retrier des poubelles ces 85 kilos annuels de déchets alimentaire (par habitant) soulage l'usine d'incinération de Montbéliard, mais coûte cher en transport et traitement, jusqu'à l'usine Agrivalor de Ribeauvillé en Alsace qui les valorise. "Le coût est 400€ la tonne pour l'agglomération, c'est onéreux, mais c'est le prix à payer pour soulager notre usine d'incinération", explique Daniel Granjon, le vice président de PMA en charge des déchets. Il précise que "l'agglo réfléchit à relocaliser cette valorisation, au sein d'une unité de méthanisation qui pourrait être construite aux abords de la nouvelle usine d'incinération du Pied d'Egouttes, mais pour cela, il faudrait atteindre les 5000 tonnes de bio déchets collectés chaque année, le gisement théorique des habitants de PMA, qui n'est actuellement que 250 tonnes, bientôt 500".

Reste désormais à convaincre les habitants a opérer ce tri des déchets alimentaires. La mise en place par PMA de la future redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères devrait y aider. La facture du service sera ajustée à la taille des poubelles et au nombre de levées. Un argument imparable en faveur du tri.