La Collectivité de Corse s'engage avec le WWF France pour limiter la pollution plastique en Méditerranée

La navigatrice et présidente du WWF France, Isabelle Autissier, a présenté les enjeux environnementaux en Méditerranée ce jeudi, devant les élus du Conseil économique, social et culturel de Corse (CESECC). Une convention va être signée entre l'ONG et la Collectivité de Corse.

Corse, France

La Méditerranée, une mer de plastiques ! Selon l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer, c'est loin d'être une légende urbaine. D'après une dernière étude de l'Ifremer, publiée en août 2019, la Méditerranée est la première des mers d'Europe les plus chargées en déchets. Il y aurait jusqu’à 300 déchets par km2 ! La Corse est évidemment l'une des régions de France concernée par cette problématique. Les élus insulaires ont ainsi décider d'agir, aux côtés d'Isabelle Autissier, présidente du WWF France.

La présidente du WWF Isabelle Autissier entourée de Gilles Simeoni et Paul Scaglia. © Radio France - Lauriane Havard

Diagnostiquer et agir

La convention, qui sera prochainement signée entre la Collectivité de Corse et le WWF France, doit permettre d'en finir avec le plastique en Méditerranée d'ici 2025. Pour cela, il faut d'abord "diagnostiquer et voir d'où vient exactement ce plastique" indique Isabelle Autissier, célèbre navigatrice et présidente de l'ONG. "Il faut identifier les sources, prendre les mesures et puis il faut avancer sur le travail. Le coté îlien pour le coup est un avantage car on sait d'où viennent les déchets. Après cela, on peut trouver des solutions et se retrousser les manches!". La première étape de diagnostic devrait commencer début 2020.