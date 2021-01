La Commission européenne demande à son tour à la France de remplacer les ours tués dans les Pyrénées

Les associations de défense de l'ours bénéficient d'un soutien de taille dans leur bataille pour faire reconnaître à l'Etat français son obligation de remplacer les trois ours tués dans les Pyrénées durant l'année 2020. La Commission européenne en fait à son tour, la demande, s'appuyant entre autres sur le plan d'action ours brun 2018/2028, qui prévoit le remplacement si la mort de l'animal est provoquée par l'homme. Ce plan vise à rétablir la population de plantigrades dans les Pyrénées

à lire aussi Les associations mettent en demeure l'État de remplacer les ours tués dans les Pyrénées en 2020

Des enquêtes également demandées par les associations

C'est la première fois depuis la mort des trois ours que la Commission se montre aussi explicite dans ses préconisations. De part et d'autre des Pyrénées, la présence de l'ours est décriée, parfois combattue, notamment par les éleveurs qui déplorent de nombreuses prédations de brebis. 2020 a été une "année noire" pour la population d'ours des Pyrénées selon les associations de défense des animaux, FERUS et Pays de l'Ours-Adet en tête.

Les associations demandent aussi à ce que les enquêtes sur toutes ces morts continuent d'avancer et que la lumière soit faite le plus rapidement possible, en rappelant que la population d’ours pyrénéenne reste classée "en danger critique d’extinction". On compte en effet plus d'une cinquantaine d'ours bruns dans les Pyrénées, la plupart vivant du côté de l'Ariège. Et c'est dans le département de l'Ariège qu'un ours a été retrouvé mort, côté français, ces derniers mois, à Ustou, dans la région du Couserans.