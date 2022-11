La communauté urbaine du Havre adopte un système de collecte du verre, bon pour la planète et le porte-monnaie

Pour améliorer la performance de collecte du verre dans l'agglomération du Havre, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a décidé de récompenser le tri du verre. 250 bornes de tri classiques d'apport volontaire sont équipées d'un petit boitier qui comptabilise chaque bouteille ou pot en verre déposé par les habitants. Et pour chaque objet jeté, les usagers engrangent des points Cliiink , à convertir en bons d'achats chez tous les commerçants du coin partenaires.

ⓘ Publicité

Pour commencer à engranger des points, il faut d'abord télécharger l'application Cliiink sur son smartphone ou demander une carte d'accès à la communauté urbaine, et ensuite avant chaque dépôt devant la borne verte, présenter son smartphone, afin de s'identifier. Déployé dans d'autres villes de France comme Grasse, Lens ou Amiens, le système est plébiscité par les habitants, élus et commerçants. 1 bouteille déposée = 1 points ; et si la valeur du point diffère d'un commerçant à l'autre, ça représente en moyenne un gain de 18 centimes par objet en verre déposé

Le Havre très en retard dans la collecte du verre à recycler

Le système est bon pour le porte-monnaie des habitants, et vertueux aussi pour la collectivité Le Havre Seine Métropole . Car la performance de collecte de verre sur le territoire des 54 communes (23 kg/an/habitant) est largement inférieure à la moyenne des villes de même taille (28 kg/an/habitant).

Chaque année, ce sont en moyenne 16kg/an/habitant de verre qui sont retrouvés dans les poubelles grises et qui ne sont donc pas valorisés.

La communauté urbaine veut donc doper sa collecte du verre, par souci écologique bien sûr, mais aussi afin d'améliorer ses finances. Le verre non trié dans les poubelles grise coûte 120 euros/tonne à la collectivité, car il faut l'incinérer à très haute température, tandis que le verre collecté dans les bornes vertes rapporte 15 euros/tonne à la revente.