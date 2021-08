La commune de Grand Bourg s'interroge sur les étranges pratiques de promoteurs éoliens

Depuis le début du mois de juillet, des individus font du porte-à-porte sur la commune de Grand-Bourg et demandent aux habitants s'ils sont pour ou contre l'implantation d'éoliennes sur le territoire. Difficile de savoir pour qui ils travaillent. Une démarche qui interroge la municipalité.

"Ils étaient plusieurs et sont venus sur la commune au moins 3 jours de suite pour faire du porte-à-porte. Ils n'étaient pas très sympas, ils disaient faire un sondage mais on sentait qu'ils faisaient du forcing, pour essayer de trouver un endroit pour les éoliennes", explique Jacky, habitant de Grand-Bourg. Comme lui, plusieurs personnes ont été démarchées.

Les pratiques de ces individus interrogent. Difficile de savoir pour qui ils travaillent, tant les informations données semblent floues. "Au début, la jeune femme m'a dit qu'elle travaillait pour un institut de sondage. Puis, elle m'a demandé mon numéro, pour avoir un soutien pour implanter un parc éolien ici. Je trouve ça très moyen, j'ai vite compris que c'était de la pub et qu'ils tâtaient le terrain", poursuit Michel, qui a eu une visite au début du mois de juillet.

Des prospectus vantant les mérites de l'éolien

De son côté, le maire de Grand-Bourg, Francky Chatignoux rappelle qu'il a été démarché par de nombreux projets éoliens depuis son arrivée à la mairie, sans donner de suite. Il s'interroge lui aussi sur les pratiques de ces individus.

"A priori, ce serait une des sociétés que nous avons rencontrée auparavant. Mais ils ont une pratique un peu étrange, ils annoncent venir pour une société mais sans donner le nom de l'institut de sondage ni quoi que ce soit. On ne sait pas trop comment interpréter cette forme de démarchage", explique-t-il.

Les sondeurs ou promoteurs laissent par ailleurs des prospectus vantant les mérites de l'éolien. "Normalement, quand on fait un sondage, on se doit, je pense, d'être impartiale et de ne pas promouvoir une société en particulier", s'interroge le maire de Grand-Bourg.