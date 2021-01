La commune de La Souterraine veut réaliser un atlas de la biodiversité

Libellule, crapaud, rouge-gorge, bouton d'or, La Souterraine veut recenser tous les êtres-vivants présents sur son territoire! La municipalité a décidé de s'engager en faveur de l'environnement, en créant un atlas de la biodiversité communale. Le premier comité de pilotage a eu lieu ce mercredi 27 janvier.

La population sera invitée à participer aux observations

Cet atlas de la biodiversité est un travail au long cours. Dans un premier temps, les associations naturalistes seront invitées à transmettre les données existantes, sur la biodiversité présente à La Souterraine.

Ensuite, à partir du mois d'avril 2021, des observations complémentaires auront lieu sur le terrain. Des opérations de sensibilisation des citoyens seront aussi organisées. La population pourra participer et s'initier à la reconnaissance de la faune et de la flore.

Une abeille sur un myosotis © Radio France - Nicolas Blanzat

Si tout se passe bien, à partir d'octobre 2022, un plan d'actions pour la biodiversité sera rédigé. Il définira des zones géographiques "à enjeux patrimoniales". C'est à dire des milieux naturels qui nécessitent d'être protégés ou restaurés : des zones humides par exemple, ou des haies. Des fiches-guides de bonnes pratiques seront aussi créées, à destination des citoyens.

Pour pouvoir créer cet atlas de la Biodiversité, la commune de La Souterraine a signé une convention avec l'office français de la Biodiversité (OFB). L'organisme va contribuer financièrement à hauteur de 36 000 euros.

Le crapaud sonneur à ventre jaune est-il toujours présent à La Souterraine?

Cet atlas de la Biodiversité vise à mieux connaitre les animaux et les végétaux ordinaires, qui peuplent nos jardins, dans l'optique de mieux les protéger. Il permettra aussi de déterminer si certaines espèces rares comme le crapaud sonneur à ventre jaune sont toujours présentes sur le territoire. Cet amphibien se fait de plus en plus discret et les experts craignent qu'il ait disparu de certains plans d'eau où il s'épanouissait auparavant.

Une découverte étonnante occupera aussi les spécialistes des plantes. Une fleur jaune nommée Corydale jaune, a été repérée poussant sur l'église de la Souterraine. Or, cette plante jaune est rare en Limousin. Elle n'est recensée que dans une dizaine de communes. La municipalité compte donc profiter de cet atlas de la biodiversité, pour étudier ses caractéristiques et en apprendre plus sur les moyens de la protéger pendant la durée des travaux du clocher.

La Souterraine n'est pas la première commune à se lancer dans la conception d'un atlas de la biodiversité communale. La commune de La Celle Dunoise a été la première en Limousin à initier un tel projet, dès 2016. La version papier de l'atlas de La Celle Dunoise devrait paraître dans quelques mois.