La commune de Meslay-du-Maine installe un pigeonnier contraceptif pour réguler le nombre de pigeons

Avec plus de 600 pigeons dans le centre-ville, la mairie de Meslay-du-Maine a installé, il y a un mois, un pigeonnier contraceptif pour réguler la propagation des volatiles. Il faudra attendre un an ou deux pour voir les premiers effets du pigeonnier.

C'est un oiseau si commun que l'on a tendance à oublier qu'il est capable de faire de gros dégâts : le pigeon. À Meslay-du-Maine, on dénombre plus de 600 pigeons rien que dans le centre-ville. La municipalité a donc pris la décision d'installer un pigeonnier contraceptif dans le parc de la mairie. Les premiers effets de ce pigeonnier contraceptif ne seront visibles que dans quelques années.

Le principe : les pigeons trouvent de quoi manger, boire et ont la place pour se reproduire. Tous les quinze jours, un technicien de l'entreprise sarthoise Sogepi stérile quelques oeufs qui ne se développeront pas. "C'est de la régulation et pas de l'extermination", rappelle le maire de Meslay-du-Maine, Christian Boulay. "Le risque de supprimer les pigeons c'est qu'une autre population s'installe dans le centre-ville et de ne pas avoir la possibilité de la déloger", précise le maire.

Une régulation sur le long terme

Il est important de préciser que cette régulation s'effectue sur le long terme, car il faut que les pigeons s'habitue à s'installer dans le pigeonnier contraceptif. Et les effets de la stérilisation des oeufs, sont visibles qu'a partir d'un ou deux ans. "Visuellement certains personnes vont trouver qu'il y a moins de pigeons", explique Albin Granger, le directeur général de l'entreprise Sogepi, basé dans la Sarthe.

"Déjà au bout de six mois, on commence à voir quelques résultats mais il est vrai que les administrés ont plus cette sensation de protection au bout d'un an et demi, deux ans", ajoute Albin Granger, dont l'entreprise Sogepi a été fondée par son père. Il faudra donc encore un peu de patience pour les Meslinois soient moins embêtés par les pigeons. D'autres communes Mayennaises ont pris contact avec la société Sogepi pour bénéficier d'un pigeonnier contraceptif.