La commune de Oye-Plage envahie par les moustiques

Les habitants de Oye-Plage disent ne plus pouvoir sortir de chez eux sans se faire piquer.

Certains habitants de Oye-Plage se promènent désormais en tee-shirt à manches longues et en jean pour se protéger des piqûres. "On ne peut pas ouvrir les fenêtres", se plaint Catherine. "Je ne lis plus à l'extérieur car sinon je suis envahie par les moustiques !", s'exclame Murielle, qui s'inquiète pour sa petite fille allergique aux piqûres de moustiques.

La pharmacie dévalisée

Les deux pharmacies de la ville sont fortement sollicitées par les habitants. Au pic de l'invasion, un client sur deux se rendait à la pharmacie pour se procurer des produits anti-moustiques. "On a dû faire une commande en urgence ! Même la mairie de Oye-Plage nous a sollicités pour les personnes qui travaillent dans les services d'entretien des espaces verts", raconte Marie-Laure Crublet, la gérante d'une des pharmacies.

Un signalement auprès de l'Agence Régionale de Santé

La mairie a pris des mesures pour que les agents de la ville mais également les élèves restent éloignés des zones les plus touchées. Elle a également déposé un signalement auprès de l'Agence Régionale de Santé. "C'est la première fois qu'on réalise un tel signalement, parce que ces dernières semaines c'est bien plus fort que les piqûres estivales habituelles", confie Teddy Lauby, le directeur général des services de la mairie de Oye-Plage.

Pour le moment, difficile d'expliquer un tel phénomène. Théalie Dhellemmes travaille au Groupe Ornithologique et naturaliste du Nord-Pas-de-Calais. Pour la chercheuse, plusieurs facteurs peuvent rentrer en compte. Tout d'abord, "la météo : la chaleur et l'humidité permettent d'accélérer le développement des larves". Mais aussi l'absence de prédateurs "tels que les chauves souris, les amphibiens ou les libellules par exemple", explique-t-elle*.* Pour le moment, l'espèce de moustique n'a pas été identifiée.