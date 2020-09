La commune de Villedieu-sur-Indre dit non aux projets éoliens

On ne verra pas tout de suite d'éoliennes sur le territoire communal de Villedieu-sur-Indre. Dans un voeu, le conseil municipal s'est prononcé contre l'installation de tout projet éolien. Pour l'avenir et le respect de l'environnement, la nouvelle équipe mise plutôt sur l'énergie photovoltaïque.

Comme de nombreuses communes, celle de Villedieu-sur-Indre a été approchée par des opérateurs de l'éolien. Rien que depuis le début de son mandat, le maire Xavier Elbaz s'est vu présenter pas moins de huit dossiers. Si, seul l'avis du Préfet de l'Indre est nécessaire pour autoriser ou non un projet éolien, ces entreprises ont indiqué au premier magistrat de la commune, qu'elles renonceraient en cas d'opposition du maire.

Un vote à bulletin secret

A sa seule voix, Xavier Elbaz a préféré une démarche plus collective et transparente. Réuni ce lundi soir, le conseil municipal a été invité à se prononcer à bulletin secret sur l'opportunité et l'intérêt pour la commune de tel ou tel projet, et ce sur la base des documents transmis par les sociétés.

Résultat sans appel

Le vote du conseil municipal, traduit dans un voeu, est sans appel. Dans un communiqué, le maire Xavier Elbaz précise que "les élus de Villedieu-sur-Indre ont voté leur opposition à tout projet éolien sur le territoire communal par 20 voix, contre une 1 abstention et 1 voix pour." Les éoliennes ne brasseront donc pas l'air de Villedieu-sur-Indre tout de suite, les élus préférant se concentrer sur des projets photovoltaïques, notamment derrière la zone industrielle.