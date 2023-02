La Conférence des Nations Unies sur les Océans en 2025 aura lieu à Nice

En juin 2025, de nombreux chefs d’Etat et gouvernements du monde entier seront accueillis à Nice durant une semaine, pour la Conférence des Nations Unies sur les Océans : UNOC 2025. La ville de Nice a été retenue par le Président de la République française et les Nations unies pour accueillir ce sommet international.

Le maire de Nice est ravi d'avoir été retenu pour organiser cet événement

Dans un communiqué Christian Estrosi se réjouit que Nice organise cette conférence :"Face aux enjeux du changement climatique et de l’érosion de la biodiversité, Nice met en œuvre une transition écologique concrète, dont les effets se font déjà ressentir sur la qualité de l’air, les modes de déplacement, la préservation de la ressource en eau et la protection des écosystèmes Le choix du Président de la République de retenir Nice comme ville hôte de ce sommet international vient également, quelques mois après son entrée au patrimoine mondial de l’UNESCO, attester de la capacité de notre ville à préparer et à accueillir les plus grands évènements internationaux au service du rayonnement de la France."