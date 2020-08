La conquête des océans comme la conquête spatiale ? Copier

Les défis de demain

Le domaine océanique est un réservoir de ressources minérales (granulats, nodules, amas sulfurés, encroûtements...), énergétiques (pétrole et gaz, énergies marines renouvelables) et biologiques (biodiversité, souches, molécules…), dont toutes les richesses ne sont pas encore connues. Pour cela, il convient d'aboutir à une meilleure estimation des potentialités de toutes les réserves par une compréhension poussée des phénomènes ayant conduit à leur genèse et à leur localisation. La connaissance fondamentale de l'océan profond est, dans ce contexte, capitale du fait de la variété des processus géologiques, écologiques et biologiques qui s'y déroulent, de la diversité des écosystèmes qu'il abrite.

Les principaux défis concernent le développement d'instrumentations marines basées sur des disciplines variées, nécessaires pour progresser dans les moyens de mesure in situ (reconnaissance, évaluation des ressources, impact environnemental), de techniques expérimentales en laboratoire pour simuler certains phénomènes de fond de mer, et d'équipements innovants et fiables pour la mise en exploitation de nouveaux champs pétroliers à grande profondeur, le prolongement de l'exploitation des champs matures, l'exploitation des ressources minérales et des ressources énergétiques renouvelables.

Source : Ifremer