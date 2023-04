La consommation d'eau de la Centrale Nucléaire de Civaux à la loupe.

Emmanuel Macron a annoncé un plan d'investissement pour adapter au réchauffement climatique les centrales nucléaires, (3èmes consommatrices d'eau du pays) qui vont désormais devoir fonctionner "beaucoup plus en circuit fermé" pour se refroidir.

La production d'électricité est à l'origine de 51% des prélèvements d'eau en France, et de 12% de la consommation, a rappelé le président de la République. L'occasion de s'intéresser à la consommation d'eau des Centrales Nucléaires et notamment celle de Civaux dans la Vienne, sachant que les 56 réacteurs français ne consomment pas tous la même chose. Pour les deux tranches de Civaux, dix-sept barrages permettent de stocker l'équivalent de 40.000 piscines olympiques dont le fameux lac de Vassivière (87) voilà qui assure un soutien suffisant au volume de la Vienne. "Le débit minimal en amont de la centrale doit être de 13 m3 /s en moyenne journalière et le débit minimal en aval de la centrale doit être de 10 m3 /s en moyenne journalière" explique la direction du site".

La centrale de Civaux "les pieds dans l'eau" © Radio France - Vincent Hulin

La Centrale de Civaux refroidit l'eau de la Vienne

Outre le problème de la quantité de débit nécessaire au bon fonctionnement de la Centrale de Civaux, se pose aussi le problème de la température notamment en été. Le site de Civaux propose une spécificité comme nous l'explique Laurent Leloup, le directeur de la prévention des risques - environnement à la centrale nucléaire de Civaux "Si la température de la Vienne en amont de la centrale est inférieure à 25°C : les rejets thermiques de la centrale ne doivent pas élever la température de la Vienne de plus de 2°C (et sans dépasser 25°C) et si la température est égale ou supérieure à 25°C : la température de la Vienne en aval des rejets thermiques de la centrale doit être égale ou inférieure à celle de la Vienne en amont. Depuis la mise en exploitation de la Centrale nous n'avons jamais été amené à réduire la production suite à des difficultés de température de la Vienne ou suite à un niveau trop bas du débit, et grâce à un système de refroidissement on peut rendre à la Vienne l'été, une eau légèrement moins chaude que celle prélevée en amont."

Si jamais il venait à ne plus y avoir suffisamment d'eau dans la Vienne, la Centrale Nucléaire de Civaux dispose de 20.000 m2 dans des bassins tous-terrains pour subvenir à ses besoins pendant plusieurs jours.