La consommation d'électricité a baissé de 12% en Corse sur la période octobre-décembre

Les appels à la sobriété énergétique ont été entendus en Corse. Selon EDF, une baisse de 12% est observée sur l'île ces trois derniers mois par rapport aux années précédentes. Ce recul comprend les consommations publiques, celles des particuliers et celles des entreprises. Il est dû à deux phénomènes.

"Les températures sont relativement clémentes ces dernières semaines", explique Amandine Bono, cheffe du service gestion des systèmes électriques d'EDF en Corse. Mais ça n'est pas la seule explication à cette baisse de la consommation électrique : la moitié est due à une modération de la consommation de la part des clients.

Si il est trop tôt pour déterminer les secteurs dans lesquels les efforts pour réduire la consommation ont été les plus importants, de nombreuses communes ont engagé des plans de transformation de leurs réseaux électriques. À Ajaccio, les travaux ont débuté courant septembre, avec le remplacement de 1.100 points lumineux sur 4.500. "On a fait, à minima, 70% d'économie d'énergie" , explique Marc Cavallaro, le directeur adjoint en charge de l'éclairage public. Courant 2026, à la fin des travaux, la ville d'Ajaccio espère économiser 400.000 euros par an.

Cette transformation, effectuée dès 2019 à Corte, permet à la ville une baisse de consommation de quasi 75% selon Eric Boistard, le directeur de cabinet du maire. Au-delà du passage aux LED, la modernisation des outils permet de nombreuses économies : "On peut, secteur par secteur voire lampadaire par lampadaire, ajuster la luminosité. Également, être très précis sur le déclenchement et la coupure de l'éclairage public par rapport au soleil" , explique-t-il.