La construction d'un golf sur le domaine de Lavagnac à Montagnac fait polémique

Le projet de construction d'un golf sur le domaine de Lavagnac à Montagnac, à l'est de Béziers, fait polémique. Il met en colère des élus de la région Occitanie, du département de l'Hérault, des maires et des viticulteurs. Notamment parce que s'il était construit, il puiserait des centaines de mètres cubes d'eau par an dans le fleuve Hérault.

338 000 selon les opposants, 300 000 selon le promoteur. Au maximum,130 000 mètres cubes d'eau potable pour les villas construites autour du parcours et 170 000 mètres cubes d'eau brute pour arroser les terrains de golf et les espaces vert. Ce golf doit être livré fin 2024.

Un dossier qui date de 2011

Pour comprendre l'enjeu de ce dossier, il faut remonter quelques années en arrière. C'est en 2011 que le permis de construire est obtenu pour un golf et 600 villas sur le domaine de Lavagnac. Sauf que les travaux ne sont pas lancés. Le projet est revu à la baisse. Le permis de construire est donc actualisé et validé de nouveau en 2020, pour 415 villas et une baisse de la demande en eau, pour arriver aux chiffres actuels.

Et ce, contre l'avis de la Commission locale de l'eau (Cle) du bassin de l'Hérault. En 2011 et en 2020, elle a donné son avis à titre consultatif en s'opposant au projet. C'est elle qui organise la gestion de la ressource en eau de tout le bassin versant du fleuve Hérault, de l'Esperou jusqu'à Agde.

Sachant que le niveau du fleuve n'est plus le même qu'en 2011. Diminué à cause du réchauffement climatique et de la sécheresse, notamment. Ce qui était techniquement envisageable à l'époque ne l'est plus aujourd'hui.

"En dix ans, les besoins en eau de l'agriculture ont évolué. La disponibilité de ressources en eau a diminué. Impactée par le changement climatique, la ressource est plus tendue. Et en l'état actuel, nous ne sommes pas techniquement en capacité de satisfaire les besoins en eau du golf de Lavagnac" explique Jean-François Blanchet, directeur général de BRL, l'opérateur du réseau hydraulique de la région. Autrement dit, l'opérateur qui distribue l'eau.

Un non-sens écologique pour les opposants au projet

Le premier argument des opposants au projet, c'est l'écologie. "Il y a eu un bouleversement du climat, des périodes de sécheresse de plus en plus longues et des précipitations qui ont changé complètement. On parle de cumuls importants en peu de temps et à la suite des mois sans eau. Donc il faut l'économiser, sachant qu'on a un programme de gestion de la ressource en eau qui n'autorise aucun prélèvement supplémentaire par rapport à tous ces besoins" dénonce Christophe Morgo, vice-président au département en charge de l'environnement.

Le président de la Commission locale de l'eau (Cle) du bassin de l'Hérault abonde en ce sens : "Arroser un golf en période de sécheresse, quand le préfet vous dit de ne pas nettoyer votre voiture avec éponge mouillée, ce n'est pas dans l'air du temps."

Philippe Doutremepuich souligne : "la consommation totale de l'opération, c'est l'équivalent de 400 hectares de vignes irriguées. Ça représente des volumes considérables."

Et surtout, "nous, commission locale de l'eau, on a eu la mission de répartir l'eau à travers le plan de gestion de la ressource en eau entre les professionnels de l'agriculture, les professionnels du tourisme, les communes pour l'eau potable. Cela a été très sportif puisque tout le monde voulait plus d'eau qu'on en avait. On a trouvé un accord global et aujourd'hui, on nous dirait que ça ne sert à rien parce qu'on va irriguer un golf ? Ce n'est pas possible."

À cette critique, le directeur du projet du golf, Luigi Pisano répond. "La ressource en eau est partagée. Je ne vois pas pourquoi les golfs devraient être exclus d'office de ce partage."

Il ajoute que "les mentalités dans le golf évoluent. Les joueurs sont aussi attentifs à ces choses là. Il fut un temps où effectivement ils voulaient un terrain qui soit vert fluo. Mais ça n'existe plus."

D'autant plus que, pour lui, un effort a été fait en prenant en compte cet enjeu environnemental. Il explique avoir diminué drastiquement sa demande d'utilisation en eau entre 2011 et 2020. Il dit aussi vouloir utiliser des matériaux écologiques pour faire le golf.

Et puis, "en période de sécheresse, on ne prélèvera pas d'eau" assure celui qui conduit les opérations. Pour arroser les terrains de golf, ce sera de l'eau puisée pendant l'hiver et stockée dans des bassines qui sera utilisée.

Des viticulteurs et des maires en colère

Certains maires et certains viticulteurs sont aussi en colère. Ce sont eux les premiers impactés par la diminution de la ressource.

D'abord les élus qui se voient refuser des projets immobiliers. "La ressource est insuffisante et ça nous oblige à refuser des permis d'aménager et certains Plans Locaux d'Urbanisme. Par exemple celui de Saint-Pargoire" détaille Henry Sanchez, maire de Cazouls-d'Hérault et président du Syndicat Mixte des Eaux de la Vallée de l'Hérault.

Et puis les viticulteurs qui ont dû stopper l'irrigation de leurs terres pendant les épisodes de sécheresse de cet été 2022. "Des viticulteurs, des maraîchers ont vu leurs cultures périr. Comment voulez vous que j'aille leur expliquer qu'il faut arrêter d'irriguer quand on va arroser un golf ? " interpelle, ému, le président de l’Association syndicale autorisée du Canal de Gignac, Jean-Claude Blanc. C'est lui qui gère l'irrigation d'une partie des vignes dans l'Hérault.

Des retombées économiques

Le directeur du projet, Luigi Pisano, ne comprend pas leurs reproches. Pour lui, c'est à eux de négocier pour avoir plus d'eau. Mais ce n'est pas lui qui vient la leur prendre. "Je ne pense pas que l'eau qu'on va utiliser pour le golf, on la prenne au monde de la viticulture, Il y a de la place pour le monde de la viticulture et il y a de la place pour le golf."

Sans oublier l'argument des retombées économiques. Il le met en avant : "Est-ce que le bassin où va être exploité le futur golf peut se passer de cet investissement qui représente environ 250 millions d'euros ?" Il parle de la création de 200 emplois sur site. Il défend aussi le fait que pour les travaux, il a fait appel à des entreprises de Béziers, de Montpellier ou de Lodève.

Il souligne aussi que "bon nombre de joueurs de golf vont venir du monde entier pour jouer à Montagnac." Et que les produits régionaux seront mis en avant, que ça va faire marcher l'économie locale. Au maximum, un peu plus de 1000 personnes pourront être hébergées sur site dans les villas du domaine. Des personnes "qui iront au restaurant, achèteront du vin de la région" défend Luigi Pisano.

Économie d'accord, mais il faut favoriser celle qui existe actuellement répond le conseiller régional, René Moréno. "On ne va pas déshabiller l'économie actuelle de l'agriculture et de la viticulture pour habiller celle de loisirs."

La préfecture de l'Hérault estime qu'une réactualisation du dossier est souhaitable. Elle le qualifie "d'ancien et d'inactuel." Même si elle reconnait que les choses ne sont pas simples. Elle comprend que la mairie de Montagnac souhaite diversifier l'offre de loisirs dans la commune. Elle pense aussi que la création de nouveaux logements est liée à ce projet de golf. Pour la préfecture, il y a un équilibre économique à trouver.

