La Convention citoyenne pour le climat de la Métropole de Grenoble restitue ses propositions

Après huit mois de travail, de mars à octobre, les 120 citoyens de la Convention pour le climat de la Métropole de Grenoble ont rendu leurs propositions pour répondre aux deux questions qui leur étaient posées : réduire les gaz à effet de serre d'ici 2030 et comment atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

Ils ont rédigé et adopté 219 propositions allant de l'agriculture, à la mobilité, en passant par la production d'énergie ou l'activité économique, qu'ils ont détaillées les unes après les autres devant les élus métropolitains, vendredi 14 octobre. Ce sont eux qui les voteront définitivement, ou non, lors d'une session extraordinaire au mois de mars.

Quelques débats déjà sur la gratuité des transports

Les citoyens présents ont fait preuve de beaucoup d'optimisme mais aussi d'humilité, n'hésitant pas à faire état des "débats" qui les ont traversés lors des échanges et précisant qu'ils n'étaient pas toujours d'accord. "Tout au long de la Convention, un doute a subsisté chez nous pour savoir si nous allions ou non pouvoir tenir les objectifs qui nous étaient fixés mais c'est bien un cap que nous vous invitons à prendre, bien que certains puissent en douter", résume l'un d'eux au micro.

En discutant avec plusieurs des citoyens, une proposition semble leur tenir particulièrement à cœur : la gratuité des transports en commun dans la métropole, "progressive" et en ayant étudié "les sources de financement", précise le rapport. Cette proposition a fait réagir les élus, qui pouvaient échanger avec les citoyens. "Nous ne pensons pas que ce soit la bonne solution, a tranché l'élu d'opposition Laurent Thoviste, en insistant sur la nécessité de renouveler les rames. Nous sommes plutôt sur une tarification solidaire."

Que vont faire les élus ?

Chaque réaction d'un élu pour expliquer que telle mesure ne pourra pas être appliquée telle quelle, ou que cela va prendre du temps et de la pédagogie, entraîne des hochements de tête ou des levers de sourcils chez certains citoyens. Nicolas, l'un d'entre eux, ironise : "Nous sommes de simples citoyens, et comme c'est bientôt Noël, on vient faire un peu nos courses mais on a conscience que ce n'est pas juste un coup de baguette magique."

Plusieurs moments plus tendus ont eu lieu lorsque les questions du rôle des entreprise ou de la sensibilisation des élus aux questions climatiques ont été abordées. "Il n'y a pas d'un côté les bons citoyens et de l'autre, les mauvais élus", s'emporte l'un d'eux. Nicolas Pinel, autre membre de l'opposition, émet un avertissement : "L'enjeu mérite que l'on dépasse nos sensibilités politiques classiques."

Des citoyens optimistes mais attentifs

La qualité de la présentation des citoyens a été plusieurs fois soulignée par les élus. La balle est dans leur camp, juge désormais Florent, l'un des participants de la Convention de 28 ans : "Il est temps d'agir, il ne faut pas attendre et il faut du courage politique."

Certains tirés au sort ont pu regretter le manque de temps - cinq week-ends de travail entre mars et octobre - pour approfondir les sujets et les débats. Mais ils vont rester très attentifs au suivi de leurs travaux par les élus. Un groupe d'Ambassadeurs va être monté.

Les citoyens se sont succédé à l'estrade pour présenter aux élus métropolitains de Grenoble-Alpes les propositions de la Convention citoyenne pour le climat © Radio France - Théo Boscher

"Je voulais surtout être la plus claire possible, explique Françoise. Quand j'ai été recrutée, la condition était que nos propositions ne soient pas reléguées comme cela s'est passé pour la Convention nationale [pour le Climat]. Mais plus la démocratie est proche, plus elle a de chances de fonctionner."

Les propositions ne relevant pas des compétences métropolitaines seront soumises au niveau compétent, que ce soit la Région ou le Département. Celles qui font le plus débat ou les plus techniques feront l'objet d'un référendum local.

Quelques propositions formulées par la Convention citoyenne

Créer un moratoire au niveau de la Métropole sur l’utilisation des produits phytosanitaires, d’insecticides et d’engrais azoté de synthèse ;

Subventionner davantage les rénovations réalisées avec des matériaux efficaces et bas carbone ;

Mettre en place un système de partage de voitures (électriques ou autre) en périphérie éloignée ;

Mettre en place un système de consignes sur tout le territoire de la Métropole ;

Autoriser l'implantation d'énergies renouvelables en diminuant le critère esthétique ;

Mettre en place des formations obligatoires pour tous les décideurs ;

Inclure systématiquement des formations de "transition écologique" dans les programmes de formation continue des entreprises publiques et privées.

Toutes les propositions formulées par la Convention citoyenne pour le climat de Grenoble-Alpes Métropole sont à retrouver sur ce lien .