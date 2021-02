Déçue, la Convention citoyenne pour le climat note sévèrement le gouvernement

Le gouvernement n'aura jamais obtenu la moyenne. Les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat (CCC) ont clairement affiché leur déception ce dimanche. Réunis en visio ce week-end (crise sanitaire oblige), ces 150 citoyens, tirés au sort, ont attribué une note globale de 3,7 sur 10 au gouvernement. Ils devaient juger la mise en œuvre, par le gouvernement, des mesures que la CCC lui avaient proposé en juin.

Le gouvernement n'a obtenu la moyenne dans aucun des six grands thèmes choisis par la CCC : la thématique "se loger" a obtenu une moyenne de 3,4 sur 10, "produire et travailler", "se nourrir" et "se déplacer" 3,7 chacune, "consommer" 4 et les "propositions sur la gouvernance" 4,1.

L'une des seules mesures a avoir obtenu une note de "confiance" (6,1) est celle de la réforme de l'article 1er de la Constitution, mesure sur laquelle le président de la République a proposé un référendum. Cette réforme a pour but d'introduire la lutte contre le changement climatique dans la Constitution.

"On nous prend pour des pigeons", des "rêveurs"

Durant cette dernière journée de débat, beaucoup de participants ont, certes, salué le caractère inédit de cet exercice de démocratie participative, mais le bilan reste doux-amer.

"On s'est bien faits pigeonnés", "on nous prend pour des rêveurs" a-t-on pu entendre au cours de cette troisième journée de débat. "On a produit un travail exceptionnel, demandé par le gouvernement en plus, et au final, on ne prend pas grand chose en compte" ont regretté certains participants, reflétant l'avis majoritaire de cette Convention citoyenne pour le climat.

D'autres citoyens ont pointé un "problème de confiance et de loyauté de la part du président" , qui n'a pas tenu sa parole de "transmettre leur parole sans filtre" et ont souvent émis un "avis négatif" sur l'action gouvernementale.

Appel aux parlementaires

À la mi-journée, l'un des membres de la CCC, Benoît Baubry, a même lancé un appel aux parlementaires "On voit bien que ce texte n'atteint pas les 40% de réduction des gaz à effet de serre d'ici 2030. Et même avec ce texte, l'État se donnera-t-il les moyens de la mise en place ? Moi, je fais un appel aujourd'hui aux parlementaires pour nous aider à mettre en place de nouveaux amendements, pour essayer de réduire au maximum les gaz à effet de serre" a-t-il déclaré sur Franceinfo.

Deux projets

Cette CCC avait été voulue par Emmanuel Macron, au sortir de la crise des Gilets jaunes, née d'une taxe carbone sur les carburants perçue comme injuste. Le président de la république voulait des propositions de mesures permettant de "diminuer d'au moins 40% (par rapport à 1990) les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 dans un esprit de justice sociale".

Lancée en octobre 2019, la CCC a remis, en juin, 149 propositions au président de la République. Emmanuel Macron en avait rejeté trois et s'était engagé à transmettre les autres "sans filtre". Mais, pour de nombreux membres de la CCC, cet engagement n'a pas été tenu et a aussé l'issue de leurs travaux.