La convention citoyenne pour le climat officiellement lancée dans la métropole de Grenoble

La convention citoyenne pour le climat de la métropole de Grenoble, c'est parti ! 150 citoyens, tirés au sort parmi les 49 communes du territoire, vont réfléchir à des propositions pour enrayer le dérèglement climatique, avec deux focales : réduire les émissions de gaz à effet de serre et permettre d'atteindre la neutralité carbone dans la métropole d'ici 2050.

Cinq week-ends de travail seront organisés (voire plus si besoin), répartis jusqu'en juillet, durant lesquels les membres de la convention seront indemnisés, à hauteur de 350 euros par personne. Leurs frais de déplacements, frais de garde et repas (organisés pendant les sessions) seront également pris en charge. Contrairement à la dernière convention, organisée il y a deux ans au niveau national par Emmanuel Macron, "ce ne sera pas un président, un seul homme qui décide, mais un président et le conseil métropolitain, par lequel passeront toutes les propositions", promet Christophe Ferrari, le président de la métropole.

Les propositions formulées par la Convention citoyenne pour le climat seront clôturées en juillet, puis en effet soumises à délibération au conseil métropolitain, avant d'être révélées en septembre. Certaines propositions, "complexes ou suscitant un débat important au sein du Conseil métropolitain", pourraient aussi passer par des référendums métropolitains, organisés en 2023. Un site internet dédié permettra, à tous ceux qui le désirent, de suivre, tout au long de l’année, les travaux des citoyens, et de disposer d’informations sur les sujets étudiés.