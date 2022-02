La coopérative mayennaise la Coccinelle lance ses ateliers de jardinage participatif

Première réussie pour la coopérative la Coccinelle. Ce samedi matin, elle a organisé son premier atelier jardinage participatif, à Oisseau, près de Mayenne, dans le jardin d'une des membres. Le projet est piloté par le Centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE) de Mayenne. L'objectif est de réunir des personnes pour partager son savoir et ses connaissances autour du jardinage naturel, à savoir sans engrais, pesticides ou autre produit polluant. Une pratique qui redevient répandue selon Delphine Ouvrard, l'animatrice des ateliers : "On y revient de plus en plus. Nos ancêtres savaient très bien le faire et c'est une connaissance qu'il faut se réapproprier". Un des principes est de tout réutiliser, même les mauvaises herbes, pour développer un écosystème vertueux.

Une première très satisfaisante

Dix personnes étaient présentes pour le premier atelier, un nombre très satisfaisant pour Delphine Ouvrard : "C'est une super surprise. On a trois personnes qui font partie de la coopérative et le reste, ce sont des personnes qui ne connaissaient même pas le CPIE mais qui étaient intéressées par le jardinage au naturel. Ça donne une super dynamique et beaucoup d'échanges. Et en plus, on a le soleil". Et ce sont ces échanges qui constituent le principal intérêt de l'opération. Certaines personnes débutent dans le jardinage et viennent presque uniquement pour apprendre, mais d'autres sont plus expérimentées et viennent partager leurs connaissances avec le groupe. "Ça crée une émulsion et c'est tout l'intérêt", explique Delphine Ouvrard.

La fameuse technique de la lasagne pour créer un sol exploitable. © Radio France - Corentin Debuire

Chaque matinée aura un thème en lien avec la saison. Cette fois, elle portait sur la préparation de son terrain pour pouvoir y planter un potager, car le moment propice pour en commencer un devrait être vers la mi-mars. Les personnes présentes ont appris plusieurs techniques comme celle de la lasagne. Elle consiste à créer un mille-feuilles avec des couches, la première étant du carton et le reste majoritairement de la matière verte, de la terre et du bois. Cela est très utile quand on n'a pas un sol assez profond, mais aussi pour faire pousser un potager dans une jardinière, sur un balcon par exemple.

Un nouvel atelier devrait être programmé en mars. Il pourrait porter sur la taille de branches. Il sera sûrement chez un autre membre de la coopérative, l'idée étant de changer à chaque fois de terrain. La Coccinelle mutualise également du matériel de jardinage au naturel que ses adhérents peuvent utiliser, comme des broyeurs à branche, un campagnol et une grelinette.