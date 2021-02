La Corse en rouge, avec un seuil d’alerte pour la pollution atmosphérique en provenance du Sahara.

Les précisions de Qualitair Corse :

« L’épisode dure et a nécessité ce déclenchement alors que cela fait trois jours que les niveaux restent importants, cela ne concerne plus seulement les côtes mais aussi les sommets où des valeurs fortes sont relevées. On observe chaque année un ou deux épisodes de pollution en provenance du Sahara mais celui-ci est particulier il dure et on ne voit pas d’améliorations prévues dans les prochains jours.

Pour autant la préfecture n’a pas pris à ce stade de mesure visant à réduire les activités.

Il faut se protéger notamment les personnes ayant des problèmes respiratoires doivent limiter les déplacements, il faut aussi suspendre les brulages de végétaux. »

