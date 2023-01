La Corse en vigilance jaune "vent, pluie, inondation, avalanches"

La Corse se réveille en ce lundi avec un vent froid et des conditions météos qui vont se dégrader au fil des heures.

On attendait l'hiver, il est là !

L'alerte au vent a été déclenchée dès minuit par Météo France en Haute - Corse et elle sera effective à partir de midi pour la Corse du sud. Cette vigilance sera effective jusqu'à minuit. Le vent soufflera généralement de 90 à 110 km/h et atteindra même les 130 km/h sur les reliefs et les caps exposés.

Les pluie seront également au programme de ce lundi. Elles devraient se renforcer elles aussi dans les prochaines heures, et atteindront des cumuls plus ou moins importants selon les microrégions, cumuls pouvant aller jusqu'à 130 mm.

Ces pluies se transformeront par ailleurs en neige à partir de 1.200 mètres.

Ajoutez à tout cela une chute non négligeable des températures. L'hiver est bien là !