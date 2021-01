La Corse placée en vigilance orange pour risque d'avalanches

Les deux départements de la Corse sont placés en vigilance orange pour le risque d'avalanches par Météo France ce samedi. En cause, un redoux qui s'amorce par l'ouest et le sud de l'île. L'enneigement sur les massifs est présent à partir de 500 à 700 mètres et devient rapidement épais avec parfois un mètre dès 1.000 mètres d'altitude et 1,60 mètre vers 1800 mètres, avec une couche de neige récente peu consolidée. L'arrivée de la pluie va déstabiliser rapidement ces manteaux neigeux, le risque d'avalanches pour ce samedi sur les massifs Corse est marqué (niveau 3) et va évoluer en risque fort (niveau 4) en dessous de 1800 mètres dans l'après-midi.