La Courneuve veut passer l'A1 et l'A86 à 70 km/h pour réduire la pollution

"Pour notre santé, A1 et A86 à 70km/h", proclame une grande banderole au-dessus de l'A86 à La Courneuve. Elle a été installée ce mercredi matin par le maire de la ville PCF Gilles Poux, qui a mis en ligne une pétition et va interpeller par courrier l'Etat et les pouvoirs publics. Il réclame le passage à 70 km/h sur les autoroutes A A1 et A86 en zone dense. Actuellement la vitesse est limitée à 130 km/h sur l'A1 et entre 90 et 110 km/h sur l'A86.

"Avec une circulation atteignant 80.000 véhicules par jour sur ces deux autoroutes, la Ville de La Courneuve réclame les mêmes droits que d’autres agglomérations bénéficiant d’une limitation de vitesse à 70km/h sur leurs voies rapides urbaines, telles que Paris ou Lyon", explique la ville dans un communiqué.

Lutter contre la pollution et le bruit

Il s'agit avant tout d'une mesure de santé publique, la pollution étant responsable de problèmes respiratoires, "Nous avons de plus en plus de plaintes d'habitants confrontés à des problèmes d'asthme, d'allergies chroniques qui les handicapent", a témoigné à l'AFP Gilles Poux. Cette mesure permettrait aussi selon lui d'améliorer le cadre des vie des habitants de La Courneuve impactés par les nuisances sonores" .

"Historiquement, les couches populaires, la banlieue, ont toujours été maltraitées dans les projets d'aménagement. Nous avons toujours été la dernière roue du carrosse, celle qui ne comptait pas", a déclaré l'élu en comparant avec l'abaissement de la limite de vitesse à 30km/h récemment obtenue par Paris.

65% de la population de La Courneuve habite dans un point noir environnemental, une zone qui cumule au moins trois pollutions et nuisances, contre 13% en moyenne pour l'Île-de-France, selon l'Institut Paris Région.