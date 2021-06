EN IMAGES - La course contre la montre des secours pour éviter la pollution au large de la Corse

En Corse, le danger immédiat semble écarté pour les côtes ce dimanche, mais des galettes de fuel ont déjà pollué les fonds et peuvent apparaitre sur le littoral dans un moment. Découvrez les images des secours, dans leur course contre la montre pour ramasser le plus d'hydrocarbures possible.

L'alerte a été donnée vendredi midi au large des côtes corses. Une possible pollution en mer est repérée au cours d’un exercice mené par la Base Aérienne de Solenzara, en Corse-du-Sud.

La préfecture maritime de la Méditerranée envoie alors immédiatement un avion Falcon 50 de la Marine nationale. La pollution est confirmée, les pilotes de l'armée de l'air découvrent deux nappes d’hydrocarbures lourds, de 35 kilomètres de long, probablement dues au dégazage sauvage d'un ou plusieurs navires. Ces nappes dérivent et s'approchent des côtes au large d'Aleria et de Solenzara. Étendues sur 19 milles marins, l'une se trouve à 800 mètres au large, l'autre à 3,5 kilomètres. Un plan anti-pollution est lancé, la course commence alors pour minimiser l'impact environnemental de la marée noire annoncée.

Plan antipollution

La préfecture mobilise la vedette Libecciu et l'avion Beechcraft King Air 350 des Douanes françaises, la vedette des Affaires maritimes Mimosa embarquant du personnel de la base navale d’Aspretto et le remorqueur Altagna (Bastia) de la société Erasme. Sont également appelés en renfort les bâtiments de soutien et d'assistance affrété (BSAA) Pionnier et Jason, basés à Toulon, et qui sont équipés de matériels spécifiques antipollution. À bord, se trouvent aussi du personnel spécialisé de la cellule antipollution de la base navale de Toulon. Enfin, deux hélicoptères sont mobilisés, un Puma de l’Armée de l’air et de l’Espace et un Dragon 2A de la Sécurité Civile.

Il faut faire vite. Initialement observées à cinq miles nautiques des côtes, les nappes se morcellent dans la journée de samedi. La Corse orientale s'attend, avec inquiétude et "colère", à l'arrivée de cette pollution aux hydrocarbures sur ces plages.

Plages fermées, pêche interdite

Ce même jour, les plages sont fermées, la pêche interdite et d'importants moyens de protection sont déployés sur le littoral. Samedi soir, près de quatre tonnes d'hydrocarbures ont pu être récupérées par les secours. Les nappes s’éloignent progressivement des côtes. Le risque de marée noire semble enfin écarté.

Commence alors, dès dimanche matin, un travail de fourmi. Car les hydrocarbures ne se trouvent plus en surface après 48 heures à dériver, mais entre deux eaux, où leur densité est forte. "La nappe en surface s'est fragmentée et des boulettes qui sont de plus en plus petites et de plus dispersées" détaille Christine Ribbe, capitaine de vaisseau, porte-parole du préfet maritime de Méditerranée, "On va aller dans tous les petits endroits où l'on détecte encore de la pollution". Mais le danger, s'il est moindre, n'est pas définitivement écarté prévient-elle : "une partie s'émulsionne, une autre coule et une autre est diluée, tout cela fait que l'on en voit beaucoup moins sur l'eau. On continue donc à travailler" a-t-elle déclaré dimanche midi.

Dimanche, à la mi-journée, "la pollution se situait ce matin à une dizaine de kilomètres des côtes, plus au Sud, au nord du golfe de Porto Vecchio" a encore précisé Christine Ribbes. Le plan de protection du littoral reste maintenu pour la journée, au moins.

Une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet de Marseille pour violation de la législation sur les rejets d’hydrocarbures. Elle a été confiée à la gendarmerie maritime qui devra notamment tenter de retrouver le bateau ou les bateaux à l'origine du dégazage sauvage. Trois navires devront faire l'objet de vérifications, a indiqué le colonel Jean-Guillaume Remy, commandant du groupement Méditerranée. Ils se trouvaient dans une zone élargie autour de la pollution vendredi.

PHOTOS - L'épisode de pollution aux hydrocarbures au large de la côte Corse

L'embouchure de l'étang de Diane polluée à Aléria. © AFP - Pascal Pochard-Casabianca

Une pancarte indiquant 'baignade interdite - pollution maritime', sur la plage d'Aléria. © AFP - Pascal Pochard-Casabianca

Des gendarmes français s'adressent à une femme alors qu'ils évacuent la plage d'Aléria, sur l'île méditerranéenne française de Corse, le 12 juin 2021. © AFP - Pascal Pochard-Casabianca