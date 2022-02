La création d'une zone à basse émission de soufre en Méditerranée la zone ECA

Cette désignation concerne la Méditerranée dans son ensemble et a été adoptée par l'ensemble des parties contractantes de la Convention de Barcelone en Décembre 2021, lors de la COP22.

Le Plan bleu et son implication

Avec un trafic maritime en constante augmentation en Méditerranée la question des émissions polluantes est devenue d’acuité, sujet sensible dans la crise sanitaire que la planète vit. Le Plan Bleu a largement contribué à la réflexion sur ces réductions d’émissions de soufre.

L’organisme en tant que Centre d'expertise sur les sujets développement durable et environnement en Méditerranée entend maintenant faire savoir le plus largement ce qu’est cette réglementation qui s’imposera a toutes les compagnies après validation de L’OMI (Organisation Maritime Internationale).

la totalité de la population corse va bénéficier de cette réduction de pollution

Certaines compagnies appliquent d’ores et déjà ces exigences, d’autres, notamment en raison de la crise économique réclament une entrée progressive jusqu’à 2025.

Dans Mare Latinu Guillaume Sainteny, Président du Plan Bleu :

"L’entrée en application de cette zone est prévue au premier janvier 2025. L’un des carburants du transport maritime est du Fuel lourd, ce carburant contient du souffre donc assez polluant. Cette zone ECA conduit à supprimer le souffre avec un Fuel avec une teneur considérablement réduite en souffre. Cette réforme est moins difficile à appliquer que d’autres car il n’est pas nécessaire de changer la motorisation des navires. Cela va améliorer la santé des populations du bassin méditerranéen on considère que _le souffre en provenance de la mer peut aller jusqu’à 200 kilomètres à l’intérieur des terres_. En prenant l’exemple de la Corse on est toujours où que l’on soit à moins de 200 kilomètres de la mer et doncla totalité de la population corse va bénéficier de cette réduction de la pollution avec des effets sensibles sur la santé."

Les mesures prévues dans cette zone ECA :

teneur en soufre des carburants marins : 0,1 %, alors que la norme mondiale est de 3,5 % et qu’elle passera à 0,5 % en 2020

motorisation des navires : passage à la norme Tier III qui permet de réduire de façon sensible les émissions d’oxydes d’azote, réduction de 80 % des émissions par rapport au niveau de référence fixé en 2000

Les avantages sanitaires selon une étude à la demande de la France :

Un gain sanitaire monétarisé de 8,1 à 14 milliards d’euros par an pour toute la Méditerranée, avec des bénéfices doublés par rapport à 2020

Près de 1730 morts prématurées évitées chaque année pour l’ensemble du bassin méditerranéen

En savoir plus sur le Plan Bleu et la Zone ECA.