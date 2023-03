La Creuse passe en vigilance sécheresse en plein hiver

Malgré le retour de la pluie ce mercredi, la sécheresse frappe la Creuse même en hiver. Le manque d'eau se fait tellement sentir que la préfecture s'apprête à prendre un arrêté de "vigilance" jeudi 9 mars. Cela avait déjà été le cas lors de l'année exceptionnellement sèche de 2019 : un tel arrêté avait alors été pris mi-mars .

La vigilance est le premier niveau du plan sécheresse. Il n'oblige personne à restreindre sa consommation d'eau, mais il nous incite à le faire. Le niveau pourrait être relevé au stade deux, l'alerte, dans les jours ou semaines à venir, suite au prochain comité eau.

La cabane de captage de Chabrières montre que les niveaux d'eau sont moitié moindres par rapport à un hiver normal. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

L'agglo du Grand Guéret en situation critique

Dans l'agglomération du Grand Guéret, son président Eric Correia réclame dors et déjà un arrêté d'alerte. Cela impliquerait des mesures contraignantes pour les habitants, les entreprises et les collectivités : "Par exemple, en vigilance on peut arroser son potager toute la journée alors qu'en alerte c'est seulement entre 20h et 8h du matin", précise-t-il.

Pour lui, compte-tenu de l'urgence de la situation, on n'a pas le luxe d'attendre. Sur son territoire, le niveau de production des captages est très faible, moitié moins par rapport à la normale : "Le constat est dramatique. On est au mois de mars, on est quasiment arrivés à la situation du mois de juillet dernier. La situation est extrêmement grave, on risque de passer l'été sans eau. Bientôt, si on ne fait rien, quand on tournera le robinet, il ne se passera rien."

Actuellement, le niveau de production des captages sur la commune de Guéret est de 1.611 m3 d'eau par jour, alors que la consommation est de 2.700 m3. "La différence est puisée dans la Gartempe, on a aussi besoin de notre usine de secours dans le secteur de Saint-Yrieix-les-Bois et de Beaumont", détaille Jacques Velghe, vice-président du Grand Guéret en charge de l'eau. Il n'y a plus d'eau, résume Eric Correia : "Nous préférons anticiper en limitant dès aujourd'hui les usages."

L'eau potable, une denrée rare

Face au constat, comment réduire notre consommation ? L'idée est d'éviter d'utiliser l'eau potable pour tout. "Par exemple, quand vous prenez votre douche ou que vous faites la vaisselle, en attendant que l'eau chauffe, vous pouvez recueillir l'eau froide dans un seau l'eau et la réutiliser au potager ou dans les toilettes", détaille Eric Correia. Il est aussi possible d'installer des toilettes à l'eau de pluie à condition d'installer un second circuit.

Les entreprises quant à elle peuvent utiliser l'eau de ruissellement et l'eau de pluie collectée dans la zone industrielle de Guéret. L'agglomération du Grand Guéret dispose depuis seize ans d'une cuve de 8.000 m3 à destination des entreprises et des agriculteurs, mais "qui n'est quasiment pas utilisée alors que cette eau est beaucoup moins coûteuse que l'eau du robinet, quatre à cinq fois moins chère", regrette Eric Correia. Utiliser cette eau pour fabriquer du béton par exemple demande une certaine logistique puisqu'il faut aller la chercher avec une citerne. Pour l'instant, d'après le président de l'agglo, seules AMIS et Colas y ont recours.