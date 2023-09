L'état de crise sécheresse s'étend à presque toute la Creuse

Les pluies de cet été n'ont pas permis de renverser la situation. Au contraire, selon la préfecture de la Creuse, la pluviométrie est "largement déficitaire sur les 12 derniers mois (-14%). Les sols superficiels se sont asséchés dès le début du mois de septembre et présentent un déficit d’humidité sur une grande partie du département." Face à une météo digne d'un été indien, et qui devrait se prolonger, malgré des averses annoncées en début de semaine prochaine, le niveau des cours d’eau de la Creuse reste bas voire très bas sur l’ensemble des bassins versants et les services de l'Etat ont donc étendu l'état de crise sécheresse à la quasi-totalité de la Creuse. Cet arrêté court jusqu'au 18 octobre.

Seules trois communes restent en état d'alerte sécheresse : Saint-Merd la Breuille, Saint-Oradoux de Chirouze et Saint-Martial le Vieux. Pour elles, il y a interdiction d'arroser son jardin entre 8h et 20h, interdiction de remplir la piscine, de vidanger les plans d'eau et de laver sa voiture en dehors des stations qui recyclent l'eau.

Pour tout le reste du département, il faut se plier à ces restrictions d'usage de l'eau :

Interdiction d’arrosage des espaces arborés, pelouses, massifs fleuris

Interdiction de remplissage et vidange des piscines non collectives (de plus de 1m3 )

Interdiction de lavage des véhicules en ou hors stations de lavage

Interdiction d’arrosage des terrains de sport, y compris la nuit

Interdiction d’irrigation des cultures, sauf pour les semences et plants entre 20h et 8h

Les stations de lavage de véhicules utilisant pour ressource de l’eau pluviale stockée sont autorisées à fonctionner sur cette ressource pour tout usager. La préfecture précise aussi qu'à ce jour, "160 contrôles ont été réalisés par la Police de l’environnement de l’Office Français de la Biodiversité de la Creuse donnant lieu à 13 verbalisations pour usage d’eau contraire à limitation ou suspension prescrite (sécheresse, pénurie ou accident). Cette infraction est passible de la peine d’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe, allant notamment jusqu’à 1 500 € pour les personnes physiques et jusqu’à cinq fois ce montant pour les personnes morales."