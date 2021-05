La croisière reprend sous surveillance de la ville à Marseille

Les croisières maritimes et fluviales pourront reprendre en France à partir du 30 juin. Une reprise très encadrée au niveau sanitaire. A Marseille, premier port du secteur en France avec en 2019, 1 million 800 000 passagers, les professionnels sans activités depuis plus d’un an sont dans les starting blocks., .Cette reprise se fait dans un contexte local particulier. Aux affaires depuis un an, la nouvelle municipalité est opposée à un tourisme de masse et elle veut revoir les conditions du tourisme de croisières. Cependant dès le samedi 3 juillet, Costa et MSC seront au rendez-vous pour embarquer des passagers pour des croisières de 8 jours en Méditerranée. Le nombre de clients à bord sera fortement réduit, le protocole sanitaire est au point selon Jean François Suhas, le président du club croisières Marseille Provence. Il a été expérimenté à travers le monde sur 400000 passagers.

Marseille en pointe pour le protocole sanitaire

Parmi les pionniers de ce protocole, la compagnie marseillaise de croisières de luxe, Ponant. Sa flotte est la plus moderne d’Europe. Elle a choisi d’imposer la vaccination pour ses clients. Son directeur général, Hervé Bellaïche insiste sur la notion de bulle sanitaire avant et pendant la croisière avec des tests PCR, des prises de températures régulières et le strict respect des mesures barrières, mais aussi lors des escales. Un protocole est aussi appliqué pour les excursions à terre, elles se feront désormais par petits groupes, 15 personnes maxi.

Le Champlain de la compagnie marseillaise Ponant © Radio France - Philippe Boccara

La municipalité de Marseille pas convaincue

Cependant cette reprise à Marseille se fait dans un contexte particulier, le maire Benoit Payan émet des doutes sur les conséquences environnementales et économiques des croisières. Sur les effets de cette activité pour la pollution atmosphérique sur le port et tout autour, selon Dominique Robin,, responsable d Atmopaca, organisme officiel d’analyse de la qualité de l’air, en période hors covid, les paquebots génèrent 20 pour cent de la pollution de l ‘air du secteur .

Le port et les armateurs investissent

Face à cet enjeu, le port avec les compagnies et les collectivités a déjà investi, notamment dans le branchement électrique à quai, ainsi les moteurs ne tournent pas .Les cargos et les car-ferry de la Méridionale et de Corsica Linéa peuvent se connecter. En 2022, ce sera possible pour les navires du trafic Maghreb et en 2025, 2 paquebots de croisières pourront se brancher simultanément.Gros investissements aussi de la part des compagnies, avec des bateaux au Gaz naturel liquéfié GNL notamment Costa, présent à Marseille depuis 1995. Son Directeur Général France Rafaelle d’Ambrosio insiste sur la présence de deux paquebots dont le Smeralda.Il a repris ses croisières depuis Savone en Italie samedi dernier avec 1500 passagers. MSC positionnera un navire GNL en 2022.Les armateurs affirment utiliser aussi des carburants de plus en plus propres notamment aux abords des ports. La ville est favorable à un travail commun avec tous les opérateurs mais en attendant elle remet en cause les 380 millions d’euros de retombées économiques de la croisière pour Marseille et ses 2000 emplois. Laurent Lhardit, l’adjoint en charge notamment de l’économie et du tourisme durable attend aussi des données fiables sur la santé. Sébastien Barles , l’adjoint à la transition écologique, n’exclut pas un transfert du terminal croisières à Fos. Cette idée surprend le président du directoire du port Hervé Martel.

Le Costa Smeralda propulsé au GNL partira de Marseille le samedi - Costa Crociere

Aujourd’hui certains opérateurs, dont Ponant, Costa ou MSC enregistrent depuis quelques semaines une reprise très significative des réservations.