PHOTOS - La crue des sorgues depuis fin Novembre isole une famille à Jonquerettes

Jonquerettes, France

L’exsurgence de la Sorgue à Fontaine-de-Vaucluse a connu une crue quasiment record voici près d’un mois. Les différentes sorgues ont depuis débordés en de nombreux endroits ou encore par remontée des nappes.

Plusieurs secteurs restent en cette période de Noël impactés comme dans le bas de Jonquerettes ou le chemin des Dagardes est coupé isolant du coup la maison et les dépendances de la famille Conti. La sorgue du Trentin est entrée dans les terres et à ce point c’est du jamais vu pour Joëlle Conti : « J’ai aucun accès, je ne peux pas sortir une voiture. C’est quelqu’un qui m’a prêté une voiture que je laisse en bordure de route. » Le Trentin, une petite sorgue qui longe sa maison est déjà sorti de son lit par le passé mais jamais comme cela explique-t-elle : « Il est sorti en hiver il y a deux ans mais jamais il m’inonde les paddocks ». Joëlle Conti est la présidente de la Fédération des courses hippiques du Sud-Est. Les six chevaux de course qu’elle héberge pour des propriétaires ont été évacués en urgence dès la montée des eaux. « Mon foin et ma paille, c’est dans l’eau. Les lavandes et la luzerne c’est noyé. Alors on a essayé de pomper mais quand l’eau du Trentin est remontée après les dernières précipitations de la fin de semaine dernière, c’est revenu dans la cour, c’est revenu de partout «

A Jonquerettes mais aussi au Thor ou à l’Isle-sur-la-Sorgue des routes et chemins sont toujours inondés par les sorgues

Le chemin des Dagardes inondé est coupé à la circulation, il faut passer à travers champs et vignes pour atteindre la maison. Les agriculteurs venus à la rescousse de notre voiture complétement embourbée reconnaissent, après le sauvetage avec un tracteur, que la situation les embarrassent pour accéder à leurs terres ou poursuivre leurs récoltes hivernales Et pas question de surélever la route sur le chemin des Dagardes précise ce voisin comme le proposait la mairie. « Parce qu’elle va faire rempart et on ne sait pas du coup où l’eau va ensuite inonder ! » Les services techniques de la mairie sont venus installer un chemin de planche pour permettre à Joëlle Conti et sa famille d’accéder à pied à leur habitation. « Je reconnais qu’il y en a qui ont plus de soucis que moi, plus de malheur quand on voit certaines choses. Mais au bout d’un mois on pense un peu moins aux autres et on voit son malheur à soi, surtout une veille de Noël. »

Le niveau des sorgues ne va pas baisser tout de suite précise le technicien du Syndicat Mixte du bassin des Sorgues. Par endroit les sols restent gorgés d’eau et hormis à Jonquerettes plusieurs accès sont toujours coupés à la circulation à cause des sorgues en crue :

- Au Thor, le chemin de Saint Jean vers l’Isle-sur-la-Sorgue et le chemin du Pont de Bois vers Jonquerettes

- A l’Isle-sur-la-Sorgues, l’avenue Jean Monnet, l’ancienne route de Velleron entre la sorgue de Monclar et la sorgue de Velleron

Un système provisoire de planches pour accéder à la maison de la famille Conti © Radio France - JM Le Ray

La sorgue du Trentin est ici sortie de son lit depuis plus d'un mois © Radio France - JM Le Ray

Hangar et habitation sont entourés d'eau et le niveau ne baisse pas © Radio France - JM Le Ray

Le champ de lavande baigne sur une bonne partie de sa surface © Radio France - JM Le Ray

Tout autour l'eau a envahi les champs © Radio France - JM Le Ray