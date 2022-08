La cueillette des pommes, avec une semaine d'avance dans le Sud Sarthe

Bruère-sur-Loir, dans le sud Sarthe. Les vergers s'étendent à perte de vue dans les champs, et des cagettes sont empilées, presque aussi hautes que les arbres. Pas de doute, c'est la période de la cueillette pour Charlie Gautier, arboriculteur. Mais cette année, elle commence avec une semaine d'avance, autour du 20 août.

Printemps très doux et canicule

"Dès ce printemps, à la floraison, on a fleuri autour du 14 avril. On pensait vraiment avoir beaucoup d'avance, mais en fin de compte, on a une semaine d'avance", explique l'arboriculteur. Les pommes ont en effet ralenti en fin de parcours, avec les fortes chaleurs : les arbres étaient en stress hydrique. Mais heureusement, souligne Charlie Gautier, ces épisodes de canicule sont apparus à la fin de maturation, ce qui n'a gêné ni la croissance, ni la coloration du fruit. "On a des fruits cette année d'une qualité exceptionnelle, on a un taux de sucre très élevé", se félicite-t-il.

La cueillette des pommes se fait avec une semaine d'avance dans le Sud Sarthe, mais cela aurait pu être encore plus tôt. Copier

Mais l'arboriculteur s'inquiète tout de même pour la suite : si la chaleur n'a pour l'instant pas d'impact sur la production, ce n'est pas le cas ailleurs. "On me dit que dans dix ans ici, ce sera [la chaleur de ] Montpellier. On voit comment certains arboriculteurs là-bas ont énormément de mal à produire des pommes et à les voir colorer. Ca devient de plus en plus compliqué", développe-t-il. Pour lui, il faudra peut-être planter de nouvelles variétés. Une décision à prendre maintenant pour le futur.

Manque de saisonniers

Si cette semaine d'avance n'a pas de conséquence sur le fruit, elle en a sur l'emploi du temps de Charlie Gautier. Puisque la cueillette commence plus tôt, il a fallut recruter plus tôt : "Pour l'instant, j'estime que cette semaine, on est à peine assez. Il faudrait qu'on soit une dizaine de plus. Mais on va faire avec, la semaine prochaine on a pas mal de monde qui arrive, donc on va accélérer la cueillette dès la semaine prochaine."