La déchèterie ouest d'Amiens désormais ouverte le dimanche après-midi

En avril dernier, Amiens Métropole a lancé une phase d'expérimentation pour mieux contrôler les coûts engendrés par l'ouverture des quatre déchèteries. Alors qu'aucune n'était ouverte le dimanche après-midi, les usagers ont demandé des adaptations. C'est désormais chose faite : la déchèterie ouest ouvre de 14 heures à 18 heures les dimanches à partir du 1er octobre.

"Les élus ont répondu à ce souhait, tout en essayant de maîtriser le volume d'heure et donc le coût de gestion et d'exploitation des déchèteries", explique Abdelkader Chtitah, chef du service déchets à Amiens Métropole, conscient que beaucoup d'usagers n'ont pas d'autres possibilités. C'est le cas de Raphaël, venu avec un coffre rempli de déchets. "La semaine, je n'ai pas le temps, je finis à 20 heures, explique ce commerçant amiénois. Donc le dimanche après-midi, c'est bien pour moi."

Mise en route en 2021, la déchèterie ouest est la plus moderne du réseau, assure la Métropole. Sa capacité d'accueil est aussi plus importante : jusqu'à 500 usagers peuvent venir le dimanche après-midi.

Horaires d'ouverture des déchèteries amiénoises

La déchèterie ouest sera ouverte le mardi, mercredi, vendredi et samedi, et le lundi après-midi, jeudi après-midi et dimanche après-midi aux horaires suivants :

- du 1er octobre au 31 mars, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

- du 1er avril au 31 septembre, de 9h à 12h30 et de 14h à 19h (sauf 18h le dimanche)

Les déchèteries nord, est et sud seront ouvertes le mardi, mercredi, vendredi et samedi, et le lundi après-midi, jeudi après-midi et dimanche matin aux horaires suivants :

- du 1er octobre au 31 mars, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

- du 1er avril au 31 septembre, de 9h à 12h30 et de 14h à 19h