La démolition du premier restaurant de plage débutera le 6 juin à Saint-Georges-de-Didonne

Trois restaurants de plage de Saint-Georges-de-Didonne seront détruits dans les prochaines semaines. "La Cazuela", dès le 6 juin prochain, "La Réserve" et un peu plus loin, proche de la forêt de Suzac "L'Acapulco". Des établissements en dur sur le domaine public maritime, qui aujourd'hui ne respectent pas la loi.

ⓘ Publicité

Depuis 2006, les bars ou restaurants permanents, ne peuvent plus rester à l'année, mais doivent laisser place à des structures démontables. Après un bail d'exploitation qui s'est terminé en novembre 2022, l'état a cette fois décider de ne pas le renouveler, et de faire respecter la loi sur la commune de Saint-Georges-de-Didonne. L'article 2 du décret n°2006-608 du 26 mai 2006 est très clair.

Claude Bretaudeau, le gérant de "La Cazuela" sur la plage de Saint-George-de-Didonne © Radio France - Gérald Paris

Après une réunion le vendredi 21 avril dernier à la mairie de Saint-Georges-de-Didonne , notamment entre le maire et les trois gérants d'établissements concernés, il est aujourd'hui acté que la destruction du restaurant "La Cazuela" débutera le mardi 6 juin prochain. Une opération prévue pour durer une dizaine de jours. La facture d'un montant de 13 000 euros sera payé par le gérant de l'établissement.

Pour le restaurant "La Réserve" à côté, avant la destruction, il va falloir passer par une phase de désamiantage. Une première phase, suivie d'une seconde, d'un "repos" total d'un mois, pour complètement laisser retomber les poussières. Viendra ensuite l'étape de la démolition, date à fixer. Ce qui est sûr, c'est qu'en plus des coûts de destruction, il faudra rajouter 25 000 euros supplémentaires pour ce désamiantage, soit une facture totale de 38 000 euros assumée là aussi par le gérant.

Réserve", bar, restaurant sur la plage de Saint-Georges-de-Didonne © Radio France - Gérald Paris

Enfin, pour le restaurant "Acapulco", le plus au Sud de la plage de Saint-Georges-de-Didonne, là aussi, les frais d'intervention seront de 38 000 euros. Pas de date annoncée pour l'instant. Lionel Teyssier est gérant de cet établissement familial tenu depuis plus de 50 ans. "J'aurai souhaité que l'on nous laisse un dernier été d'exploitation, pour détruire tout au mois d'octobre. Visiblement ce n'est pas possible, et c'est très regrettable. J'ai l'impression, que cet été, il n'y aura pas de restaurants de plage ouverts à Saint-Georges-de-Didonne. Le temps qu'il reste pour ouvrir des structures temporaires n'est pas suffisant pour être prêts pour la saison. Le traitement de ce dossier est lamentable. Pendant des années, on nous disait que cela allait changer un jour, là, c'est fait au pas de course, et mal fait."

Lionel Teyssier n'a pas postulé pour monter à moyen terme une structure démontable à cet emplacement. "J'estime que les coûts sont trop importants. Entre le montage, le démontage et le gardiennage l'hiver, c'est entre 50 000 et 60 000 euros. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. je jette l'éponge à Saint-Georges-de-Didonne. On était trois dirigeants dans cette entreprise, il y avait 18 salariés saisonniers. C'est terminé, on ne nous laisse pas le choix."

Lionel Teyssier, gérant de "L'Acapulco", un restaurant de plage dans la famille depuis plus de 50 ans. © Radio France - Gérald Paris

Son voisin, Claude Bretaudeau a déposé un dossier pour présenter un restaurant démontable. "Notre projet est beau, j'y crois. Cela peut en même temps donner un coup de neuf à notre établissement vieillissant. On verra début mai si on est retenu, mais monter le tout avant l'été, cela semble impossible. Il faut un délai de quatre mois pour monter le tout. J'ai l'impression que ce sera un été "blanc". Pour moi, ce n'est pas grave, j'ai 75 ans, je peux faire un été sans, mais j'ai des employés. J'ai un serveur qui travaille ici depuis 15 ans, une serveuse, un chef cuisinier... c'est regrettable."

Le conseil municipal de Saint-Georges-de-Didonne donnera le jeudi 4 mai sa décision sur les trois dossiers retenus pour monter des restaurants de plage démontables sur la grande plage.