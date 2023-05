La dépollution exemplaire de la décharge de Pré-Magnou touche à sa fin à Fouras

La décharge de Pré-Magnou avait été la théâtre d'une visite très médiatique fin mars 2022, à l'occasion de la visite du président sortant Emmanuel Macron, alors en campagne pour sa réélection. Le mois précédent, la secrétaire d'Etat chargée de la Biodiversité, Bérangère Abba, s'était elle aussi rendue à Fouras et avait annoncé une participation de l'Etat à hauteur de 50% pour le chantier de dépollution de la décharge, fermée depuis 1977.

Un an et demi après ces visites officielles, le site de Pré-Magnou a quasiment retrouvé son fonds sableux naturel avec la baie d'Yves en toile de fonds. Exploitée depuis années 60, l'ancienne décharge d'ordures ménagères était soumise aux aléas climatiques et à l'érosion du littoral. Au total, plus de 20.000 m3 de déchets, soit près de 28 tonnes, étaient enfouis entre 50 cm et 2,50m sous terre sur une superficie de deux hectares.

Le site de Pré-Magnou a quasiment retrouvé son fonds sableux naturel © Radio France - Eric Le Bihan

Un chantier en trois phases

Le démantèlement du stock de déchets s'est fait en trois phases, en tenant compte prioritairement de la présence d'amiante. "On a d'abord traité les secteurs où nous n'avions pas d'amiante, un des critères les plus défavorables sur ce projet-là. Les matériaux non-amiantés ont été triés sur place, puis envoyés sur des plateformes spécifiques", détaille Sébastien Pueyo, chef du service "eau, mer et littoral" au département de la Charente-Maritime.

"On a enchainé avec les terres amiantées. Le parti pris n'était pas de trier sur site, mais de charger sur camions avec des bennes étanches envoyés sur une plateforme d'enfouissement spécifiquement dédiée à ce type de matériaux. Enfin, la troisième phase, on a mixé les techniques de deux premières vue l'exiguïté du site." Il reste quelques mails à traiter, mais le chantier touche à sa fin. Le site entièrement dépollué restera sous surveillance jusqu'au mois de septembre.

"Des montagnes fumantes de déchets"

Maire de Fouras de 2008 à 2021, Sylvie Marcilly a traversé ses mandats avec cette verrue environnementale. "On se rend bien compte que les pratiques de l'époque jusqu'au début des années 90 n'ont absolument plus cours aujourd'hui", rappelle la présidente du Conseil Départemental de la Charente-Maritime. "Dans les années 60 et même avant, il n'y avait pas de centre de traitement des déchets ménagers, on faisait encore moins le tri. Sur chaque commune, on enfouissait les déchets. Et les plus anciens se souviennent sans doute, on voyait parfois des montagnes fumantes de déchets auxquels on mettait le feu pour réduire leur volume."

La patronne du département Sylvie Marcilly précise également que l'enveloppe initiale de 7 millions d'euros dédiée à la dépollution du site de Pré-Magnou a été revue à la baisse. Le coût global du chantier s'lève finalement à un peu moins de 6 millions d'euros, avec une participation de l’État (50 %), de la Région (20 %), du Département (20 %), de l’Agglo de Rochefort (5 %) et de la commune (5 %).

La dépollution de la décharge de Pré-Magnou doit servir d'exemple aux autres sites © Radio France - Eric Le Bihan

"Un chantier exemplaire"

Une liste de 55 décharges, situées à fleur de côte, et menaçant directement l'océan, a été dressée par les services de l'état. "Et nous avons même comptabilisé plus de 200 sites sur le territoire", avait déclaré Bérangère Abba lors de sa visite à Fouras. La décharge de Pré-Magnou était l'un des trois sites considérés comme prioritaires par l'exécutif. Les deux autres étant situés au Havre et en Martinique. "Ce chantier va pouvoir servir de référence pour qualifier les coûts, les techniques pour les autres chantiers de ce type", se réjouit Jacques Regad, directeur régional adjoint de la DREAL en Nouvelle-Aquitaine. "On a vraiment un exemple de coopération entre les différentes structures, les collectivités, les établissements publics de l'état, l'ADEME, le Cerema ou encore le Conservatoire du littoral, qui est maintenant propriétaire des terrains".

