VIDÉO - La députée écologiste Julie Laernöes dénonce l'exploitation du sable des carrières de Saint-Colomban

Invitée de la matinale de France Bleu Loire Océan ce vendredi 9 juin, la députée écologiste de Loire-Atlantique Julie Laernoes réagit à la terrible attaque au couteau qui a visé des enfants à Annecy, la veille. "L'effroi national est à la hauteur du drame" estime l'élue nantaise qui fustige l'attitude de certains de ses collègues du camp présidentiel et des oppositions de droite et RN. "C'est une instrumentalisation absolument honteuse d'un drame qui devrait recueillir l'unité de la nation. Ce qu'ont fait Aurore Bergé (Renaissance), la droite et l'extrême droite n'est pas digne" renchérit la parlementaire.

Invitée à réagir aussi à la manifestation organisée dimanche depuis la carrière de Saint-Colomban jusqu'au chantier du futur CHU de Nantes. "Il faut produire autrement, sortir de cette logique d'extraction des ressources naturelles qu'on ne pourra plus remplacer. Oui, il faut pouvoir loger tout le monde, et la crise du logement est palpable, mais l'artificialisation des sols et la bétonisation, ce sont surtout des zones économiques. Il faut une utilisation rationnelle de nos matières premières. C'est le message porté par le mouvement des "soulèvements de la terre" conclut l'élue nantaise en rappelant que "30% du sable extrait en Loire-Atlantique est utilisé pour le maraîchage industriel qui produit des pesticides, des émissions de gaz à effets de serre, utilise de l'énergie et au final provoque de la pollution de l'eau".