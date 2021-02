La députée de Côte-d'Or Yolaine de Courson veut faire valoir notre droit à bien manger

Petit à petit, elle se fait un nom au Palais Bourbon, dans les dossiers sur la transition écologique. Élue rurale de Côte-d'Or, Yolaine de Courson s'engage ces temps-ci pour que chacun puisse manger des produits de qualité. Une ambition symbolisée par le 'chèque bien manger', qu'elle défend à l'assemblée nationale :

"Ce chèque bien manger serait distribué à tous les Français en fonction de leur quotient familial. Ce n'est pas de l'aide ou de l'assistance, mais plutôt un droit à manger de la nourriture saine et de qualité, sachant qu'ils seraient dépensables uniquement sur des produits ou des activités vertueuses pour l'environnement."

Une sorte de ticket resto donc, mais applicable uniquement aux produits et aux activités en phase avec la lutte contre le réchauffement climatique et pour une agriculture plus respectueuse de l'environnement, avec un objectif en bout de course : inciter le monde paysan à changer.

La chasse aux financements est lancée

Côté financement, pour l'instant rien de concret. "On est en train de voter la loi Résilience & Climat, l'argent il va falloir le trouver. Mais vous savez qu'il y a 27 milliards d'euros dépensés chaque année à l'assurance maladie pour des pathologies qui sont liées pour beaucoup à notre mauvaise alimentation. Donc déjà si on pouvait faire baisser ces dépenses-là, on pourrait investir pour une alimentation saine. après il existe aussi une taxe soda, on pourrait l'élargir à tout ce qui est trop salé, trop sucré, trop gras. Sur le principe, c'est important que nous consommateurs on accompagne nos agriculteurs", en acceptant de payer plus.

Accepter de payer plus, pour manger mieux

C'est l'autre constat fait par la députée côte-d'orienne : nous n'avons plus conscience de ce que vaut un aliment produit par nos paysans : "Il faut s'habituer à dépenser plus pour notre nourriture. La part de ce budget a considérablement baissé, mais il faut avoir conscience que cette nourriture, si on veut qu'elle soit saine et de qualité, elle ne va pas nous tomber du ciel, à pas cher. Cela demande du travail, du soin, quand on dit qu'il faut manger moins de viande, mais de meilleure qualité, il faut mieux rémunérer nos éleveurs. Il y a aujoud'hui un truc anachronique, le bio se développe avec une grosse croissance, et en même temps la grande distribution vend à des prix très bas de la nourriture pas forcément très bonne."