La désolation à Port-Vendres, paysage lunaire après l'incendie qui a détruit 50 hectares

Au lendemain de l'incendie qui a ravagé 50 hectares de garrigue à Port-Vendres (Pyrénées-Orientales) mercredi, les habitants et les promeneurs constatent les dégâts. Ils décrivent un paysage "lunaire".

C'est le premier gros incendie de la saison dans les Pyrénées-Orientales. Cinquante hectares de garrigue ont brûlé mercredi à côté du sémaphore de Port-Vendres, près du Cap Béar. Ce jeudi à midi, le feu était officiellement déclaré éteint. Au plus fort de l'opération, 200 pompiers intervenaient et 24 habitants étaient évacués. Les promeneurs et les riverains décrivent un paysage "lunaire", "désolé", "triste".

L'enquête est toujours en cours. Selon les premiers éléments, il s'agirait d'un accident de débroussaillage.