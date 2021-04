La destruction de la source Croizat emeut jusqu'en Creuse

" C'était la seule source chaude où l'on pouvait se baigner du centre de la France. Il n'y en a que six dans le pays au total. Maintenant la plus proche est dans les Pyrénées !" s’indigne Frank Martin, un habitué creusois de la source Croizat. Depuis le 14 avril, le bassin de la source chaude a été remplacé par un mur de pierre et un petit robinet. La mairie de la Bourboule a entamé des travaux de "mise en sécurité" de la source après des incivilités sur la zone, la rendant ainsi inaccessible à la baignade. En effet, si la source se trouve sur la commune du Mont-Dore, elle appartient à La Bourboule.

La source a été en partie bouchée et la température de l'eau est redescendue à 25°C. - Remy Carruttys

La décision n'est pas passée inaperçu chez les adeptes de la source qui ont immédiatement réagi sur les réseaux sociaux. Parmi eux, se trouvent de nombreux Creusois. "C'était mon plaisir en hiver de traverser le département pour venir me baigner dans la source en pleine nature. On avait une superbe vue sur les étoiles la nuit, c'était un site magnifique", raconte Frank Martin, habitant de la Chapelle-Baloue.

Frank Martin n'a d'ailleurs pas hésité à adhérer au collectif "Sauvons la source Croizat" qui s'est créé en réaction à la destruction du site. Une pétition appelant à "la sauvegarde la source" a d'ailleurs recueilli plus de 3 000 signatures en quelques jours. "Le but du collectif est de dialoguer avec la mairie et de proposer des aménagements pour rendre la source à nouveau accessible aux baigneurs."

Le maire de la Bourboule s'exprimera devant la presse, le mercredi 21 avril.