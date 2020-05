La Dordogne et la Gironde en rouge à cause du moustique tigre

67 départements, soit plus de la moitié des départements français, sont désormais concernés par l'implantation du moustique tigre selon le site Vigilance moustique qui publie sa carte annuelle.

57 sont en vigilance rouge dont la Dordogne et la Gironde. Parmi ces 57 départements, six se sont rajoutés par rapport à l'année dernière : le Cher, la Charente, la Loire-Atlantique, les Yvelines, les Deux-Sèvres et la Vienne. La vigilance rouge signifie que le moustique est officiellement implanté et qu'il est actif dans ces départements.

Le moustique tigre est arrivé en France en 2006

A chaque printemps, le moustique tigre sort de son hibernation. L'insecte aux rayures blanches, décrit comme "agressif" est arrivé pour la première fois en France en 2006 et ne cesse de s'implanter dans de nouveaux territoires. Il peut transmettre des maladies tropicales qui restent rares en France. L'année dernière, 400 cas de dengue ont été recensés.