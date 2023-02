La Dordogne reste en "zone possible d'expansion" du loup

Il y a eu 31 signalements pour le loup en Dordogne en 2022 selon les conclusions de la cellule départementale de veille loup. Le préfet de la Dordogne a réuni ce mercredi l'Office français de la biodiversité, des représentants des associations environnementales et des représentants des agriculteurs qui composent cette cellule.

ⓘ Publicité

Pas de présence attestée en Dordogne

S'il y a 31 signalements en Dordogne l'an dernier, la présence effective de ce grand prédateur n'est pas attestée. À chaque fois, qu'il y a un signalement, il faut ensuite un certain nombre de "preuves" pour acter sa présence et ces dernières n'ont pas été réunies pour les signalements de 2022 en Dordogne.

Depuis un peu plus de trois ans, un réseau de 25 personnes existe en Dordogne pour permettre de se rendre rapidement sur place en cas de signalement. Ce réseau est organisé par les services de la Direction départementale des territoires. Si une personne voit un loup en Dordogne, elle peut appeler tous les jours de l'année un numéro de téléphone dédié : le 06.81.95.96.77

Les départements voisins concernés

La Dordogne reste classée en cercle 3, c'est-à-dire en "zone possible d'expansion" du loup, car les départements voisins comme le Lot, la Haute-Vienne ou la Corrèze sont en cercle 2 parce qu'il y a eu des attaques possibles de loups. Ce classement permet "d'anticiper la possible arrivée du loup en Dordogne" et de débloquer des crédits pour aider à protéger les troupeaux.

Yannick Frances représentant de la Chambre d'Agriculture de la Dordogne, déclare qu'il y a une "grosse inquiétude" chez les éleveurs, car il y a eu dans le Lot, département voisin, des "attaques depuis le printemps derniers alors qu'il n'y avait rien jusque-là". L'éleveur estime que la Dordogne va devoir "trouver des moyens de lutte parce que l'on veut anticiper et former les éleveurs avant l'arrivée du loup".

La Sepanso, association environnementale, se réjouit dans un communiqué "du retour du loup parmi la faune de ce pays". L'association déclare que l'animal "assure un équilibre écologique harmonieux en sa qualité de prédateurs d'autres espèces" et cite l'exemple de l'Italie et de l'Espagne qui vivent "en paix avec le loup en adaptant les conditions de protections des animaux d'élevage notamment par des abris nocturnes".