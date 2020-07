La Dune du Pilat a perdu près de quatre mètres de hauteur depuis l'an dernier

C'est l'altitude la plus basse mesurée depuis 2009 : la Dune du Pilat culmine à 102,5 mètres, contre 106,4 mètres mesurés en 2019 par l'Observatoire de la Côte Aquitaine, soit près de quatre mètres en moins, en un an.

Comme chaque année, l'Observatoire de la Côte Aquitaine a mesuré la hauteur de la Dune du Pilat. Le verdict est sans appel : la Dune s'abaisse. Elle culmine à 102,5 mètres cette année, contre 106,4 mètres l'an dernier. Soit, précisément, 3,9 mètres en moins. Une baisse d'une telle ampleur avait déjà été constatée entre 2017 et 2018.

Tous les ans, la Dune gagne ou perd quelques grains de sable. Mais elle n'avait jamais atteint une altitude aussi basse depuis 2009, elle atteignait alors 107,9 mètres de haut. En 2015, le point culminant de la Dune s'élevait à 109,4 mètres, point le plus haut observé depuis le début de ces études topographiques sur la morphologie et les mensurations de la Dune, il y a 11 ans.

Le vent, premier responsable

Alors comment expliquer ce léger "affaissement" de la Dune ? L'Observatoire de la Côte Aquitaine fait l'hypothèse de "la succession de forts coups de vent durant l'automne et l'hiver". Ils auraient contribué à "une forte migration de la crête de la Dune vers l'est". Pas d'affolement en revanche du côté des spécialistes, qui constatent une "évolution remarquable, conforme à la tendance générale observée depuis quelques années, d'un étalement progressif de la Dune vers la forêt".

Le trait de côte, quant à lui, continue à subir une érosion relativement forte, avec un recul de près de 5 mètres en un an de la zone nord de la Dune, au niveau de l'ouvrage de la Corniche. La partie centrale et la partie sud, sont plutôt stables. L'Observatoire conclut que la Dune du Pilat poursuit globalement son évolution vers l'est.