La Fédération des Chasseurs se targue d'être l'"alliée de la biodiversité" : quelles missions ?

En plein tour de France, Willy Schraen le président de la Fédération nationale des chasseurs s'est arrêté en Côte-d'Or, ce mercredi 19 février 2020. Au cœur de la Maison de la Chasse et de la Nature de Norges-la-Ville, il a présenté la réforme de la chasse entrée en vigueur le 1er janvier dernier. Son objectif : défendre sa passion comme "alliée de la biodiversité".

Quelles sont les missions de biodiversité des 70.000 chasseurs de la région ?

C'est une sorte de mission de service publique. Leur intérêt est "de gérer et préserver la faune sauvage," selon Estelle Glattard, directrice de la Maison de la Chasse et de la Nature dans la région. Ils entretiennent les lignes de haies dans les forêts qui sont parfois arrachées, par exemple. "Ces haies, c'est plus qu'un paysage pour nous, souligne la directrice. Elles apportent de l'ombre ou protègent du vent." Ils aménagent et cultivent la faune sauvage pour donner un abris aux bêtes et de quoi s'alimenter.

"Le principal intérêt de la chasse est la relation entre les chasseurs et leur territoire" - Estelle Glattard

"La partie prélèvement dans la chasse est la plus réglementée, qui différencie la chasse du braconnage. Le principal intérêt de la chasse est la relation entre les chasseurs et leur territoire. Les 70.000 chasseurs de Bourgogne-Franche-Comté connaissent leur territoire, ce sont d'excellents relais tout au long de l'année pour suivre les animaux et les habitats," explique Estelle Glattard.

Pour cela, ils collaborent avec l'Office Nationale des Forêts. Ainsi que l'Office Français de la Biodiversité, renommé ainsi suite à la réforme du 1er janvier, une sorte de gendarmerie des chasseurs qui contrôle le respect de la réglementation. Cette année, 16 millions d'euros sont débloqués au niveau national, pour le fond biodiversité écoconstruction de la chasse.