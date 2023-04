À la découverte de la ferme des Sorbiers à Vaulnaveys-le-Bas

À 850 mètres d’altitude, la ferme des Sorbiers se situe au hameau de Montchaffrey, à Vaulnaveys-le-Bas (Isère), près de Grenoble. Sur place, une vue incroyable sur le Vercors, la chaîne de Chartreuse, un petit morceau de Belledonne, et la plaine d’Uriage à Vizille.

Ancien cuisinier, suite à une reconversion professionnelle il y a 23 ans, Thierry Olivero a monté la structure avec sur place 250 poules, des vaches laitières, un joli troupeau de 80 chèvres, et des porcs. Le lait est transformé en fromage, le reste est en charcuterie et viande fraîche.

Pour retrouver les produits de Thierry Olivero de la ferme des Sorbiers : produits traiteurs, charcuterie, et les fromages de chèvres et de vaches, rendez-vous le lundi matin à Uriage, le mercredi en matinée sur le marché de St Martin d’Uriage, et le vendredi après-midi à Vaulnaveys-Haut. Là-dessus, régalez-vous !

Vue de la ferme des Sorbiers © Radio France - Nathalie Malochet

Thierry Olivero © Radio France - Nathalie Malochet