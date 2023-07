La ferme houlomotrice du Pays basque sera construite au large du phare de Biarritz

Le projet de ferme houlomotrice au Pays basque fait partie des sujets dont les élus parlent régulièrement depuis des années, sept ans en l’occurrence. Il s'agit d'installer un ensemble de machines permettant de capter l'énergie marine pour produire de grandes quantités d'électricité. Ce mercredi, la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Agglomération Pays basque faisaient un point sur les études menées ces derniers mois : 1 200 000 euros investis pour définir le lieu parfait. Il se trouve à 7,5 km au large du phare de Biarritz, à la limite avec Anglet.

Vingt zones de deux kilomètres carrés avaient préalablement été définies sur toute la côte : d’Hendaye à Anglet. Elles ont été inspectées, explorées, testées pour au final n’en retenir qu’une. Rien n’a été laissé au hasard assurent les élus. Ont ainsi été exclues les zones sur les axes de navigation, sur les zones de pêches, sur les voies de passage des cétacés. Des études ont été réalisées sur la faune donc et la flore, mais aussi les fonds marins et bien sûr le courant et la houle.

Aucun impact visuel depuis la côte, ni sur les vagues

Le matériel sera immergé à une soixantaine de mètres de profondeur. Il ne dépassera de la surface de l’eau que de quatre mètres et sera donc invisible depuis les côtes angloyes et biarrotes. Les surfeurs ne devraient pas non plus sentir de différence avec aujourd'hui puisque les simulations font état d'une variation de la houle d'un centimètre, expliquent les porteurs du projet. Dans sept ans, en 2030, elle devrait fournir 30 % de la consommation totale d'électricité du Pays basque (500 Gwh produits chaque année. La consommation actuelle de l’ensemble de l’agglomération est de 1 700 Gwh/an NDLR)

La ferme sera reliée à la côte via un câble sous-marin jusqu'au port de Bayonne © Radio France - Céline Arnal

La ferme houlomotrice serait reliée à la terre ferme au niveau du Port de Bayonne par un câble sous-marin. Reste maintenant à concevoir les machines et là, la technologie n’est pas encore suffisamment avancée comme peuvent l’être celle de l’éolien ou de l’hydrolien. À ce jour, il n’existe pas de dispositif capable par exemple de résister à nos tempêtes hivernales. Elles sont une poignée d’entreprise à travailler sur le sujet.

Un projet innovant, inédit et unique au monde

Sur la côte basque, la technologie houlomotrice a donc été retenue car il est impossible de miser sur l’éolien et l’hydrolien : le vent ici n’est pas permanent comme il l’est dans le Nord de la France, il n’y a pas suffisamment de courant marin non plus. Le projet, en tout cas, intéresse maintenant les élus landais, une rencontre est prévue avec les élus de la communauté de commune du Seignanx et ceux de MACS (Maremne Adour Côte Sud).

Martine Bisauta, Jean-René Etchegaray, Mathieu Bergé, Maïder Arosteguy et Jean-Pierre Laflaquière, élus à l'agglomération Pays basque et à la région Nouvelle-Aquitaine ont présenté ce mercredi l'avancée du projet © Radio France - Céline Arnal

Sur la Région Nouvelle-Aquitaine, le port de Bordeaux est plutôt dédié à l’hydrolien estuarien et le port de Bayonne à l’éolien offshore.