La fête de l'abeille noire au Pays basque, une espèce toujours menacée

Une dizaine de producteurs de miel ont fait découvrir leurs produits ce dimanche à Bidarray, dans le cadre de la fête de l'abeille noire. Une espèce sauvegardée dans le secteur en partie grâce au travail du Conservatoire de l'abeille noire au Pays basque. Une association créée il y a une dizaine d'année qui regroupe aujourd'hui 80 adhérents. Elle reste mobilisée face aux nombreuses menaces qui pèsent toujours sur l'animal : le changement climatique, les pesticides, ou encore le frelon asiatique.

La menace du changement climatique

Cette menace climatique n'est pas nouvelle, mais le phénomène s'accélère ces dernières années. Il y a d'abord les hivers trop chauds; "_Les abeilles ont besoin d'un hiver marqué pour arrêter leur activité. Sinon, avec les hivers doux que l'on a, elles sortent tout le temps, elles consomment beaucoup de leurs réserves, et souvent à la fin de l'hiver elles n'ont plus de réserves, et elles se laissent mouri_r" explique Michel Setoain, apiculteur, c'est l'un des fondateurs du Conservatoire de l'abeille noire au Pays basque.

À ces hivers doux s'ajoutent des étés de plus en plus caniculaires. "Cet été il a fait tellement chaud, en juillet août il y avait plus grand chose en matière de fleurs à butiner pour les abeilles" souligne Patrick Weiss, trésorier du Conservatoire de l'abeille noire au Pays basque. La canicule "c'est très mauvais pour les abeilles, elles passent beaucoup de temps à refroidir la ruche, et les fleurs sèchent et n'ont pas de nectar. Donc pas de nectar pas de miel" ajoute Michel Setoain. Certaines ruches ont du être nourries pour compenser ce manque.

Une dizaine de producteurs a présenté son miel lors de cette fête de l'abeille noire à Bidarray © Radio France - Manon Klein

Un travail de conservation

Au delà du changement climatique, l'abeille noire est également menacée depuis plusieurs années par le frelon asiatique, ou encore par les pesticides (quoi que sur ce plan là, le Pays basque est un peu plus épargné que d'autres départements selon les apiculteurs).

Le Conservatoire reste donc mobilisé. Sans son travail, l'espèce n'existerai peut-être plus au Pays basque. "Il y a sept ou huit ans, quand on a créé le Conservatoire, on a bataillé pour essayer de trouver des souches d'abeilles sauvages. On a trouvé une dizaine de souches. Et aujourd'hui il y a le même travail qui est fait dans d'autres départements, et ils n'arrivent pas à trouver de souches d'abeilles sauvages. En une dizaine d'années, il y a toute une population qui a disparu" explique le président de l'association, Fred Forsans.